Slušaj vest

U jednoj od popularnih Fejsbuk grupa u kojima se okupljaju ljudi koji žele da kupe ili prodaju svoju nekretninu bez posrednika ne bi li dobili ili uštedeli neki dinar preko, jedan Beograđanin usijao je mreže svojom ponudom.

Zbog selidbe, kako veli, rešio je da proda porodičnu kuću, a kupcu poručuje da uz kupljenu kuću na poklon dobija i džip!

UZ KUPLJENU KUĆU DAJE DŽIP NA POKLON

Oglas je izazvao poprilično interesovanje jer se pojavio i u grupi "hitne prodaje" pa je mnoge zanimalo koliko mu je hitno i šta to znači kad je reč o ceni.

Foto: Facebook Printscreen

Prodavac tvrdi i da je kuća tako sređena da ne treba ni dinar ulaganja preko a tome u prilog objavio je i seriju fotografija kuće spolja i unutra u različlitim godišnjim dobima...

Ono što se vidi na slikama jeste da kuća ima i kamin i veliko dvorište.

Foto: Facebook Printscreen

Cena je, nažalost, ostala tajna jer nije javno istaknuta, ali zainteresovani lako mogu da je saznaju.