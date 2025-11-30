Slušaj vest

Par, koji sebe na Jutjubu naziva "majstor i domaćica" kupili su zapuštenu kuću koju su svojim radom preobrazili za samo 12 meseci.

Reč je o placu na kojem je bila zapuštena porodična kuća sa drugim objektima poput štale koju su prenamenili u garažu, svojim rukama i svojim radom.

Podstanari iz Banjaluke kupili zapuštenu kuću i preobrazili je za 12 meseci

Kad je reč o troškovima, pare su išle na matrerijal jer su, kako kaže glava familije, sve sami radili, a u velikom broju slučajeva i polovan materijal koristili kako bi im troškovi bili što manji.

Staru kapiju koju su dobili na poklon isekli su kako njima odgovara, sredili, prefarbali, ponovo spojili i sad je kao nova.

- Pretežno sve radove radim ja sam uz pomoć porodice, supruga je prva uz mene, a naravno tu je i ostatak porodice. Sve sami radimo, pretežno u svoje slobodno vreme, pa koliko stignemo, kaže gazda kuće dodajući da je zadovoljan koliko su novca potrošili, koristeći i polovnu građu poput starih dasaka.

- Kupili smo kuću u oktobru a uselili smo se u decembru, znači posle 12-13 meseci rada, veli i dodaje da je uloženo mnogo truda, vremena i rada.

- Ali na kraju sve se isplatilo jer smo mi bili podstanari koji su živeli 5-6 godina u Banjaluci, a sad imamo svoju kuću u koju ulažemo. Cene nekretnina stalno skaču pa smatramo da smo napravili dobar potez, kupili smo je za oko 55.000 evra što je 107.000 konvertibilnih maraka.

Foto: Youtube printscreen/Majstor i domaćica

- Morate da uzmete u obzir da su svi ovi radovi rađeni u slobodno vreme, posle posla, u vreme godišnjih odmora ili slobodnih dana....

- Ovo je naš prvi dom i do sada nismo imali ništa svoje... Skromno smo je uredili i namestili...

Pre i posle: Kako su podstanari iz Banjaluke sredili i namestili zapuštenu kuću koju su kupili