Sve više ljudi ulazi u ovu nišu jer nudi pristojnu zaradu, a ne zahteva ni diplomu ni veliku početnu investiciju.

Nastala je potpuno nova generacija preduzetnika kојi svoje male biznise pokreću iz garaže, iz dnevne sobe ili čak iz podruma. Uz malo snalažljivosti, organizacije i volje da se radi, ovaj model može da preraste u stabilan izvor prihoda.

Kako izgleda posao u praksi?

Osnova cele priče je jednostavna: kupovina polovnih telefona, laptopova, gejming konzola, bele tehnike ili auto-delova po nižim cenama - najčešće zato što su oštećeni ili im je potreban manji servis. Nakon osnovnih popravki i doterivanja, uređaji se prodaju po znatno višoj ceni.

Upravo zbog toga mnogi kažu da je ovo „najbezbedniji mali biznis“, jer ulaganja mogu biti minimalna, rizik mali, a zarada se vidi gotovo odmah. Preprodaja tehnike se već pokazala kao jedan od najjednostavnijih načina da neko bez velikog kapitala zakorači u svet preduzetništva - brzo, praktično i odmah dostupno svima.

