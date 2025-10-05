FINANSIJSKI SAVETI TIKTOKERA DONOSE RIZIK: Investitori često gube uložen novac - ekonomista upozorava!
Međutim, pouzdanost saveta koje dele "finfluenseri" (finansijski influenseri) sve se više dovodi u pitanje, a istraživanja pokazuju da viralni trendovi najčešće vode u finansijske gubitke.
Istraživanja jasno pokazuju opasnosti:
- Loše odluke: Prema istraživanju kompanije "Fidelity" iz ove godine, gotovo polovina investitora sa manje od pet godina iskustva priznaje da je donela lošu odluku oslanjajući se na sadržaj sa društvenih mreža.
- Glavni izvor: Čak trećina mladih investitora ističe da im je upravo sadržaj sa TikToka i drugih mreža glavni izvor znanja o investiranju.
- Stariji su oprezniji: Nasuprot tome, među investitorima sa preko decenije iskustva, tek 11 odsto koristi društvene mreže kao primarni kanal informacija.
Popularnost ne znači stručnost
Problem nije samo u neiskustvu početnika. Istraživanje Švajcarskog finansijskog instituta analiziralo je preko 29.000 TikTok naloga i otkrilo da je većina influensera "netalentovana" – njihovi saveti statistički gledano vode do gubitaka. Ironično, ti, najštetniji profili, istovremeno su i najpopularniji. Manjina "finfluensera" čiji saveti mogu doneti makar skromne prinose, imaju daleko manje pratilaca.
Logika je jednostavna, kako ističe ekonomista Noa Smit:
- Da su ti influenseri zaista vrhunski investitori, provodili bi vreme na tržištu, a ne u snimanju viralnih videa.
Različiti prioriteti: Učenje nasuprot očuvanju kapitala
"Fidelity" je takođe otkrio fundamentalnu razliku u prioritetima. Mladi investitori ističu da im je važnije učenje i proširivanje znanja nego puki profit. Zbog toga se češće upuštaju u rizične investicije poput kriptovaluta, "altcoina" i sofisticiranih strategija.
S druge strane, stariji i iskusniji investitori usredsređeni su pre svega na minimalizaciju gubitaka i očuvanje kapitala, te imaju znatno konzervativniji pristup.
Raste pismenost, ali i samopouzdanje
Postoji i pozitivna strana: istraživanje "Finra" pokazuje da mlađi investitori beleže napredak u razumevanju ekonomskih pojmova, poput inflacije. Broj ispitanika od 18 do 34 godine koji su tačno odgovorili na pitanje o inflaciji porastao je sa 34 na 44 odsto u periodu od 2021. do 2024. Iako je to i dalje ispod nivoa starijih investitora (72 odsto), pokazuje da mlađa generacija aktivno gradi znanje.
Problem, međutim, ostaje u tome što se samopouzdanje razvija brže od stvarne stručnosti. Zato čak 56 odsto početnika optimistično očekuje da će im portfolio "raditi" u narednoj godini, dok su stariji znatno oprezniji.
Kombinacija svih studija i istraživanja daje jasan savet: društvene mreže mogu biti inspirativan početak, ali ne i temelj za ozbiljne finansijske odluke.
Za mlade ulagače ključ je balans: zadržati radoznalost, ali je upariti sa pouzdanim istraživanjem i proverom informacija. Jer investiranje zasnovano na TikTok trendovima može biti ništa drugo do spaljivanje sopstvenog novca - piše ekonomista Noa Smit.
BiznisKurir/Bonitet