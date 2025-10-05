Slušaj vest

Međutim, pouzdanost saveta koje dele "finfluenseri" (finansijski influenseri) sve se više dovodi u pitanje, a istraživanja pokazuju da viralni trendovi najčešće vode u finansijske gubitke.

Istraživanja jasno pokazuju opasnosti: Loše odluke: Prema istraživanju kompanije "Fidelity" iz ove godine, gotovo polovina investitora sa manje od pet godina iskustva priznaje da je donela lošu odluku oslanjajući se na sadržaj sa društvenih mreža.

Glavni izvor: Čak trećina mladih investitora ističe da im je upravo sadržaj sa TikToka i drugih mreža glavni izvor znanja o investiranju.

Stariji su oprezniji: Nasuprot tome, među investitorima sa preko decenije iskustva, tek 11 odsto koristi društvene mreže kao primarni kanal informacija.

Stariji su oprezniji Foto: Shutterstock

Popularnost ne znači stručnost

Problem nije samo u neiskustvu početnika. Istraživanje Švajcarskog finansijskog instituta analiziralo je preko 29.000 TikTok naloga i otkrilo da je većina influensera "netalentovana" – njihovi saveti statistički gledano vode do gubitaka. Ironično, ti, najštetniji profili, istovremeno su i najpopularniji. Manjina "finfluensera" čiji saveti mogu doneti makar skromne prinose, imaju daleko manje pratilaca.

Logika je jednostavna, kako ističe ekonomista Noa Smit:

- Da su ti influenseri zaista vrhunski investitori, provodili bi vreme na tržištu, a ne u snimanju viralnih videa.

Različiti prioriteti: Učenje nasuprot očuvanju kapitala

"Fidelity" je takođe otkrio fundamentalnu razliku u prioritetima. Mladi investitori ističu da im je važnije učenje i proširivanje znanja nego puki profit. Zbog toga se češće upuštaju u rizične investicije poput kriptovaluta, "altcoina" i sofisticiranih strategija.

S druge strane, stariji i iskusniji investitori usredsređeni su pre svega na minimalizaciju gubitaka i očuvanje kapitala, te imaju znatno konzervativniji pristup.

Savetodsvci bi vreme provodili na tržištu, umesto na TikToku Foto: Shutterstock

Raste pismenost, ali i samopouzdanje

Postoji i pozitivna strana: istraživanje "Finra" pokazuje da mlađi investitori beleže napredak u razumevanju ekonomskih pojmova, poput inflacije. Broj ispitanika od 18 do 34 godine koji su tačno odgovorili na pitanje o inflaciji porastao je sa 34 na 44 odsto u periodu od 2021. do 2024. Iako je to i dalje ispod nivoa starijih investitora (72 odsto), pokazuje da mlađa generacija aktivno gradi znanje.

Problem, međutim, ostaje u tome što se samopouzdanje razvija brže od stvarne stručnosti. Zato čak 56 odsto početnika optimistično očekuje da će im portfolio "raditi" u narednoj godini, dok su stariji znatno oprezniji.

Kombinacija svih studija i istraživanja daje jasan savet: društvene mreže mogu biti inspirativan početak, ali ne i temelj za ozbiljne finansijske odluke.