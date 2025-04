Novac se uvek može pozajmiti, ali ne i znanje. Novac je uvek slabiji od znanja, ali zato može da kreira novac. Nikada nemojte pokretati biznis u svetlu onoga što znate da radite, već da li to znate i da prodate. U suprotnom suočićete se sa neuspehom. Ovo su najvažniji saveti, finasijkog analitičara, Dušana Uzelca . svima onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Prednost bavljenja sopstvenim biznisom je, prema njegovim rečima, taj što nema pisanja CV i niko ne odobrava vaš posao, ali postoje i mnogi zahtevi koje morate da ispunite. Pre svega to su mehanizmi tržišta i najvažnija stvar je da ako umete nešto da prodate, uspeh neće izostati.

- Komforan život je život između količine rada i novca koji zarađujete. Ukratko rečeno, da možete šta god želite i ne morate šta god želite. Vaša znanja i sposobnosti niko ne može da vam uzme, ni tatine pare ni veza. Zato je važno da jednom mesečno imate sastanak sa samim sobom, da kažete sebi da ako vam je nešto nelagoda onda to ne treba da radite. To u preduzetništvu jednostavno ne prolazi - smatra Uzelac.

Uzelac naglašava da kada krenete u sopstveni biznis morate u sebi da spojite tri važne funkcije - radnik, direktor i investitor . U početku je to jedna osoba, ali kasnije nije:

- Na primer, direktor je oprostio radniku što nije došao na posao ili je investitor progledao kroz prste zbog lošeg ulaganja. Kada direktor u vama na kraju ne ispostavi izveštaj investitoru to dovedi do zaatvaranja firme - objašnjava Uzelac.

On naglašava da neuspešni preduzetnici razloge svoje propasti ne vide u sebi već u, recimo, crnom tržištu, ili u konkurenciji koja "ima veze" ili više novca.