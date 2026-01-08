Avio-saobraćaj na Aerodromu "Nikola Tesla" se danas realizuje uprkos otežanim zimskim uslovima, saopšteno je sa beogradskog aerodroma.
Šta se dešava sa letovima iz Beograda? Oglasili se iz Aerodroma Nikol Tesla
Letovi se odvijaju, ali je zbog vremenskih prilika jutros bilo određenih operativnih kašnjenja.
Nadležne zimske službe na Aerodromu "Nikola Tesla", kako je navedeno, neprekidno rade da bi obezbedile bezbedno, sigurno i kontinuirano obavljanje saobraćaja, saopštio je beogradski aerodrom.
Biznis Kurir/Blic
