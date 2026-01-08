Slušaj vest

Letovi se odvijaju, ali je zbog vremenskih prilika jutros bilo određenih operativnih kašnjenja.
Nadležne zimske službe na Aerodromu "Nikola Tesla", kako je navedeno, neprekidno rade da bi obezbedile bezbedno, sigurno i kontinuirano obavljanje saobraćaja, saopštio je beogradski aerodrom.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteHronikaTEŽAK UDES KOD SKRETANJA ZA AERODROM Motociklista udario u auto, na terenu policija i Hitna pomoć
2025-03-17 20_27_56-WhatsApp.png
DruštvoPao sistem za pasoše na aerodromu Nikola Tesla: Stvorile se ogromne gužve, MUP prešao na manuelno očitavanje!
BEG eksterijer, foto Stefan Jovanovic.jpg
StarsJANU NA AERODROMU SAČEKALA ĆERKA: Zbog nje je bila u centru skandala: "Mama je nervozna, pa kaže svašta"
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
StarsTEA TAIROVIĆ I NJEN MUŽ HITNO NAPUSTILI AERODROM! Pevačica sve vreme držala maramicu preko nosa, Ivan je nije puštao od sebe - uleteli žrno u auto
Tea Tairović