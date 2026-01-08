Letovi se odvijaju, ali je zbog vremenskih prilika jutros bilo određenih operativnih kašnjenja.

Nadležne zimske službe na Aerodromu "Nikola Tesla", kako je navedeno, neprekidno rade da bi obezbedile bezbedno, sigurno i kontinuirano obavljanje saobraćaja, saopštio je beogradski aerodrom.