On se obratio u pismu koje je uputio poslanicima, uz poruku da će oživljavanje privrednog rasta biti glavni prioritet njegove vlade u ovoj godini.

Iako Merc nije precizirao na koje sektore konkretno misli, nemačka automobilska industrija već duže vreme trpi posledice pada prodaje u Kini, a problemi iz tog sektora prelili su se i na ostatak privrede.

- Zbog toga ćemo tokom 2026. godine morati da se fokusiramo na donošenje ispravnih političkih i pravnih odluka kako bismo suštinski unapredili poslovno okruženje - napisao je Merc u pismu u koje je imao uvid Bloomberg. On je priznao da vlada u prvih osam meseci mandata nije učinila dovoljno kako bi poboljšala konkurentnost nemačke ekonomije.

Nemačka privreda i dalje beleži slabe rezultate, uprkos sprovedenim reformama i pokretanju infrastrukturnog fonda vrednog više stotina milijardi evra, koji se finansira zaduživanjem. Mercovi ekonomski savetnici smanjili su procene rasta za ovu godinu na ispod jedan odsto, dok je Međunarodni monetarni fond upozorio da su Nemačkoj potrebne "odvažne" reforme ukoliko želi dugoročni prosperitet.

Konzervativni blok CDU, predvođen Mercom, zalaže se za sveobuhvatnu reformu penzionog sistema, poreske olakšice za kompanije i smanjenje izdvajanja za socijalni sektor, čemu se u velikoj meri protive Socijaldemokrate, koalicioni partneri u vladi.

Pismo kancelara deo je šireg pokušaja da se resetuje rad vlade nakon godine obeležene brojnim greškama. U ponedeljak je Merc smenio jednog od svojih najbližih saradnika, šefa kabineta Jakoba Šrota, i najavio da će ga zameniti Filip Birkenmajer, partijski menadžer CDU-a sa snažnim vezama u poslovnoj zajednici.

Kancelar i rukovodstvo CDU-a održaće u petak dvodnevni sastanak u Majncu, na kojem će se raspravljati o planiranim socijalnim reformama, za koje se očekuje da dodatno zaoštre odnose sa socijaldemokratskim partnerima. U godini u kojoj Nemačku očekuje pet pokrajinskih izbora, postoji i bojazan da bi desničarska AfD mogla dodatno da ojača.