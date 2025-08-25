Bundesbanka dala je izveštaj za avgust

Prognoza je ipak nešto vedrija nego u junu, jer centralna banka sada očekuje da će Nemačka ove godine za malo izbeći treću uzastopnu godinu u recesiji.

Pre svega, revidirani podaci nacionalnog zavoda za statistiku pokazuju da je Nemačka i prošlu godinu završila sa krhkim rastom, a to znači nešto „bolju startnu poziciju za 2025“.

Detaljna statistika se očekuje u petak Foto: Shutterstock

Procene su zbog neočekivano dobrih pokazatelja nešto povoljnije i za tekuće tromesečje. Međutim, i posle načelnog dogovora SAD i Evropske unije o carinama, mnoga važna pitanja nadalje ostaju otvorena zbog nejasne trgovinske politike Vašingtona.

Zbog toga, Bundesbanka ne očekuje ni rast industrijske proizvodnje u periodu jul-septembar, niti pozitivan impuls građevinskog sektora, uprkos pokazateljima da ima više narudžbi.

Istovremeno, uzdržanost na tržištu rada nastavlja da obeshrabruje domaću potrošnju.

Prema preliminarnim procenama Destatisa, Nemačka je u drugom kvartalu bila u recesiji po stopi od 0,1 odsto. Detaljna statistika se očekuje u petak.