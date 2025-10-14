Slušaj vest

Filter i elektronske cigarete uskoro bi mogle biti istorija u Evropskoj uniji, jer Savet EU namerava da sledi predlog Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i planira njihovu zabranu, piše austrijski dnevni list Hojte.

U nacrtu rezolucije Saveta EU u koji je Hojte imao uvid, navodi se da bi "zabrana proizvodnje, uvoza, distribucije i prodaje filter cigareta dala važan doprinos suzbijanju potrošnje duvana", kao i da bi i elektronske cigarete takođe mogle biti ukinute.

Kako je najavljeno, SZO će razmatrati preporuke na svojoj konferenciji u Ženevi u novembru, sa mogućnošću da planirana revizija Direktive o duvanskim proizvodima uspostavi opštu zabranu, što Evropska komisija, na čijem je čelu Ursula fon der Lajen, takođe podržava, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

List navodi da bi takva zabrana bila šokantna za Austriju, gde 74 odsto svih prodatih cigareta pedstavljaju filter cigarete.

SZO teži cilju "generacije bez nikotina" zbog čega bi duvanski proizvodi u budućnosti mogli biti eliminisani sa benzinskih stanica, kioska i prodavnica duvana, pri čemu bi prodaja i u maloprodajnim objektima bila strogo ograničena, a profit od duvana u velikoj meri eliminisan.

Ne propustiteDruštvoNovi sistem ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije se ne primenjuje još uvek na svakoj granici - Razlika je gde i kako putujete, ovde za sada nema gužve
45.jpg
DruštvoEvo koje promene donosi novi sistem za putnike na granicama EU: Svi detalji nove procedure zbog koje nas očekuju veće gužve na granicama
Granični prelaz
InfoBizSRBIJA I EU POTPISALE SPORAZUM VREDAN 325 MILIONA €: Obezbeđena podrška sektorima zaštite životne sredine i energetike
srbija sporazum eu
InfoBizEVO KADA BI MOGLI DA PLAĆAMO DIGITALNIM EVROM! Na njemu se radi duže od godinu dana, a ovo je procedura
78465132.jpg