Filter i elektronske cigarete uskoro bi mogle biti istorija u Evropskoj uniji, jer Savet EU namerava da sledi predlog Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i planira njihovu zabranu, piše austrijski dnevni list Hojte.

U nacrtu rezolucije Saveta EU u koji je Hojte imao uvid, navodi se da bi "zabrana proizvodnje, uvoza, distribucije i prodaje filter cigareta dala važan doprinos suzbijanju potrošnje duvana", kao i da bi i elektronske cigarete takođe mogle biti ukinute.

Kako je najavljeno, SZO će razmatrati preporuke na svojoj konferenciji u Ženevi u novembru, sa mogućnošću da planirana revizija Direktive o duvanskim proizvodima uspostavi opštu zabranu, što Evropska komisija, na čijem je čelu Ursula fon der Lajen, takođe podržava, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

List navodi da bi takva zabrana bila šokantna za Austriju, gde 74 odsto svih prodatih cigareta pedstavljaju filter cigarete.