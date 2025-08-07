Slušaj vest

Srbija i Evropska unija potpisale su Sporazum o finansiranju Višegodišnjeg operativnog programa za sektore životne sredine i energetike vredan 325,2 miliona evra, od čega su 240 miliona evra bespovratna sredstva iz IPA fondova Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije.

Višegodišnjim operativnim programom za životnu sredinu i energetiku će upravljati institucije Srbije u indirektnom sistemu upravljanja, koji je u skladu sa načinom na koji države članice EU sprovode programe EU u okviru kohezionih i fondova namenjenih regionalnom razvoju.

Nacionalni IPA koordinator za Srbiju, državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije, Mira Radenović Bojić, izjavila je tim povodom da Sporazum omogućava značajnu finansijsku podršku unapređenju zaštite životne sredine i daljem razvoju energetike.

Značajna finansijska podrška Foto: Shutterstock

„Na ovaj način obezbedili smo podršku održivom upravljanju otpadom, unapređenje infrastrukture za tretman otpadnih voda i podsticanje primene mera energetske efikasnosti u javnim objektima i domaćinstvima“, naglasila je Radenović Bojić i dodala da će Program podržati i razvoj kapaciteta za prelazak na obnovljive izvore energije i unapređenje javnih vodovodnih i kanalizacionih sistema.

Program obuhvata i mere zaštite kvaliteta vazduha s ciljem smanjenja štetnih emisija i poboljšanja javnog zdravlja. Državna sekretarka dodala je da će program, osim obnove i izgradnje infrastrukture, podržati razvoj strateških dokumenata i planova za usklađivanje sa standardima Evropske unije.

“Ulagaćemo u jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih institucija i u razvoj tehničke dokumentacije. Konačno, program će omogućiti bolju saradnju sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim akterima, uključujući organizacije civilnog društva i privatni sektor, kako bi se obezbedilo integrisano sprovođenje i unapređenje politike održivog razvoja“, navela je ona.

Zeleni sporazum Foto: Shutterstock

Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da je ovaj sporazum još jedan primer snažne i dugotrajne posvećenosti Evropske unije u podršci Srbije na njenom putu ka EU. Prema njegovim rečima, zaštita životne sredine i održiva energija nisu samo srž Evropskog zelenog dogovora, već su i ključni za poboljšanje kvaliteta života svih građana.

“Ovom značajnom investicijom, u sinergiji sa novim Planom rasta za Zapadni Balkan, cilj nam je da ubrzamo usklađivanje Srbije sa standardima EU i pomognemo u ostvarivanju opipljivih koristi za građane i životnu sredinu. Naša zajednička budućnost zavisi od ove zelene i pravedne tranzicije, i radujemo se što ćemo tim putem zajedno koračati“, istakao je šef delegacije EU u Srbiji.

Upravljački organ Programa je Ministarstvo rudarstva i energetike. Posrednička tela za upravljanje politikom iz svoje nadležnosti su: Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poslove Posredničkog tela za finansijsko upravljanje obavlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Program obuhvata programske godine 2024-2027. i sprovodiće se od 2025. do 2032. godine, a stopa sufinansiranja programa je 26,2 odsto.