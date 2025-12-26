Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je otvorio deonicu na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja „Vrnjačka Banja” – petlja „Vrba”. Ova deonica puta je samo poslednja u nizu izgradnje auto-puteva u Srbiji koji menjaju lice naše zemlje.

- Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi. Ovo su velike i važne stvari. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost, poručio je predsednik Srbije.

Nikad više izgrađenih kilometara

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.

Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.

Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno 623 kilometara, uključujući i Moravski koridor, čiju je deonicu na auto-putu E-761 petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" predsednik otvorio danas.

Takođe, mora se dodati da je u izgradnji još 394 kilometara, a u planu dodatnih 936!

Moravski koridor

Reč je o još 14 kilometara najmodernijeg i najšireg auto-puta u Srbiji koji spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom. Moravski koridor je jedna od glavnih arterija novoizgrađenih auto-puteva širom Srbije. Prema planu Moravski koridor biće završen u septembru 2026. a Srbija će dobiti najmoderniji i prvi digitalni auto-put u svojoj istoriji. Moravski koridor će nositi oznaku E-761 dužine od 112,3 kilometra, a prolaziće kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi.

Savski lepotan

Na Starom sajmištu, predsednik Vučić je obišao je danas radove na izgradnji novog Savskog mosta. Predsednik je bio u pratnji ministra finansija Siniše Malog i gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predsednik je rekao da će ovaj most lepotan biti gotov za godinu, godinu i po dana, a za 6 meseci već će moći da se vide njegove konture. Vučić je naglasio da će novi Savski most mora da bude otvoren za saobraćaj do kraja marta 2027. a rade se i sve pristupne saobraćajnice.

- Ovaj most biće prava lepotica! Ovaj nacistički most pomerićemo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo - istakao je predsednik.

Vučić je kazao i da je stari savski most bio truo iznutra i da se sad raskiva u Mostogradnji, radi se na njemu, kao i da će i on biti atrakacija - spojiće zemunsku obalu sa Lidom, ali samo kao pešački most jer za saobraćaj više nije.

Ugovorna cena je 94 miliona evra, a ministar Siniša Mali je rekao da će i pored dodatnih troškova biti 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi.

Najduži tunel u Srbiji

Srbija nastavlja sa ubrzanom izgradnjom auto-puteva, a plan za 2026. je vrlo ambiciozan.Nastavlja se i sa radovima na brzoj saobraćajnici Novi Sad - Ruma, koja je poznatija kao Fruškogorski koridor, a koja će saobraćajno povezati Vojvodinu sa zapadnom Srbijom što je od velikog značaja za građane. U okviru ovog koridora biće izgrađen i tunel Iriški venac, koji će biti najduži tunel u Srbiji! Objekat dužine 3,5 kilometara gradi se u sklopu brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, a očekuje se da ceo Fruškogorski koridor bude završen u 2027. godini.

Ukupna dužina brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar, a izvođač radova je kompanija "Čajna roud end bridž korporejšen". Trasa se na početku vezuje na postojeći autoput Beograd - Novi Sad - Subotica, a na kraju na novoizgrađeni autoput Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i na buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci, čime povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije.

Kako je najavljeno nastavlja se izgradnja brze saobraćajnice od auto-puta preko Požarevca do Golupca biti završena u maju ili junu sledeće godina. Međutim, radovi se tu ne zaustavljaju i nastavlja se gradnja do Brze Palanke. U planu je izgradnja puta od Negotina do Brze Palanke, a cilj je da se od Beograda do Negotina stigne za manje od dva sata lagane vožnje.

"Osmeh Vojvodine"

Tokom naredne godine intenzivno se nastavlja na radovima više najmodernijih saobraćajnica širom naše zemlje. Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" će dužinom od oko 185 kilometara povezati teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje.

Pogledajte kako izgleda izgradnja auto-puteva u Srbiji

Prvobitno je bilo planirano da ta saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na samoj granici između Srbije i Rumunije, ali da će s obzirom na to da je sa Rumunima dogovoreno da oni rade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, saobraćajnica ići do Srpske Crnje gde će biti urađen veliki granični prelaz. Saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Pored toga, projektom je planirana i izgradnja 12 petlji, te 13 površinskih kružnih raskrsnica. Prva deonica Osmeha Vojvodine, od Bačkog Brega do Kljajićeva, trebalo bi da bude završena do kraja 2026. godine.

Intenzivirani su radovi na izgradnji deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača sa mostom dužine 1.310 metara preko reke Save. Trasa, koja je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smer vožnje i srednjim razdelnim pojasom, počinje od denivelisane raskrsnice Kuzmin, gde se ukršta sa postojećim autoputem E-70. Ovaj auto - put ima izuzetan geostrateški značaj jer povezuje glavne gradove Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd - Sarajevo, i ostvaruje vezu sa Panevropskim koridorima.

Dunavski koridor

Prema najavama, tokom 2026. biće završeno preostalih 36 kilometara Dunavskog koridora. Cela trasa brze saobraćajnice duga je 67,94 kilometra, a u okviru projekta biće izgrađeno čak 62 objekta, uključujući mostove, nadvožnjake i druge inženjerske konstrukcije, koje su posebno zahtevne zbog terena duž Dunava. Po završetku projekta, građani će od Beograda do Golupca stizati za samo sat i 20 minuta.

Pored toga što će značajno olakšati život stanovnicima opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac i drugih, Dunavski koridor će otvoriti vrata i turističkom, poljoprivrednom i industrijskom razvoju ovog dela zemlje.