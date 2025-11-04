Slušaj vest

Usled izvođernja radova na izgradnji saobraćajne veze između dva auto-puta Miloša Velikog i Moravskog koridora u sredu 5. novembra doći će do izmena režima saobraćaja.

- Planirano je zatvaranje denivelisane raskrsnice "Preljina" za saobraćaj motornih vozila i preusmeravanje saobraćaja na alternativne putne pravce. Izmena režima saobraćaja je predviđena na državnim putevima IA-A2, IB-22 i obilaznici oko Gornjeg Milanovca, potvrđeno je za RINU u JP Koridori Srbije.

Spajanje dva auto-put, Moravski koridor i Miloš Veliki Foto: RINA

Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice „Preljina“ saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati na sledeći način:

Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak / Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put IA reda oznaka puta A2 → isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Takovo“ → državni put IIA reda oznaka puta 177 → državni put IB reda oznaka puta 22 i državni put IB reda oznaka puta 23.

Za korisnike koji iz pravca Požege idu ka Čačku / Kraljevu, važiće sledeća putanja kretanja: državni put IA reda oznaka puta A2 → isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Pakovraće“ → državni put IB reda oznaka puta 23 i dalje državni put IB reda oznaka puta 22.

Na obilaznoj putanji, na svim karakterističnim lokacijama, predviđena je adekvatna putokazna signalizacija za vođenje saobraćaja.

