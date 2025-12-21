Slušaj vest

Stoga su državni revizori ukazali da je potrebno da ministar finansija propiše ekonomsku klasifikaciju za prihode od participacije koje građani-osiguranici uplaćuju za pruženu zdravstvenu uslugu.

- U Konsolidovanom izveštaju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu sadržani su prihodi od participacije (iznos koji plaća osigurano lice) u ukupnom iznosu od 2.239.493.000 dinara koji se odnose na ostvarene prihode u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže (zdravstvene ustanove u javnoj svojini) - navodi DRI u Izveštaju o reviziji konsolidovanog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu.

Participacija je, objašnjava se u izveštaju – novčani iznos do punog iznosa koji plaća osigurano lice koje koristi zdravstvenu uslugu, odnosno lek.

- Novčani iznos do punog iznosa cene zdravstvenih usluga, odnosno dijagnostički srodnih grupa, kao i novčani iznos sredstava iz Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice (participacija) plaća osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, odnosno lek, odnosno plaća pravno lice koje osiguranom licu obezbeđuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje - ukazuje DRI.

Odredbama člana 15 Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu, uređeno je šta obuhvata zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, kao i iznos participacije.

Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i iznos sredstava koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice.

Ko naplaćuje participaciju?

Participaciju za pružene zdravstvene usluge naplaćuje davalac zdravstvene usluge, dok participaciju za lekove utvrđene u Listi lekova naplaćuje apoteka prilikom izdavanja leka.

Odnosi između RFZO i davalaca zdravstvenih usluga - domova zdravlja, bolnica, zavoda…, a povodom ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uređuju se ugovorom koji se zaključuje za jednu kalendarsku godinu, u skladu sa finansijskim planom RFZO.

- Ugovorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji zaključuje Republički fond sa zdravstvenom ustanovom definisano je da je zdravstvena ustanova u obavezi da izvrši naplatu propisanog iznosa učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite za koje obezbeđuje odgovarajuću evidenciju, u skladu sa važećim propisima kojima se utvrđuje participacija, odnosno učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite - navodi Državna revizorska institucija.