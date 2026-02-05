Slušaj vest

Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu danas pokrenule proizvodnju posle gotovo dva meseca pauze i najavio da će fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru početi da radi 16. februara.

- Petrohemija je tehnološki usko povezana sa Rafinerijom, tako da je iz tog razloga i Petrohemija morala da uđe u zastoj kada je Rafinerija zaustavila svoju proizvodnju. Posle skoro dva meseca ulazimo u proizvodnju jer imamo sirovinu iz Rafinerije - primarni benzin. Sve fabrike startuju u Pančevu: fabrika za proizvodnju etilena, fabrika za proizvodnju polietilena zajedno sa svim energetskim fabrikama, a onda 16. februara startuje i fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuku u Elemiru - rekao je Stojilković.

On je naveo da je kompanija vreme zastoja iskoristila za manji obim radova, koliko su joj to vremenski uslovi dozvoljavali.

- Veliki je izazov raditi remontne radove u toku zimskih meseci i obično se ovakva industrija zaustavlja na jesen ili na proleće. Zahvalan sam zaposlenima i saradnicima koji su u ova dva meseca izveli sve te radove po planu i bez greške - rekao je direktor Petrohemije.

Stojilković je napomenuo da Pančevci, zbog pokretanja postrojenja, mogu očekivati visok plamen i buku koji će trajati narednih nekoliko dana.

- To je normalan tehnološki proces prilikom starta ovakvih postrojenja, koja su ogromna - rekao je Stojilković.

Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, građani ne moraju da strahuju zbog toga, ali ni zaposleni u Petrohemiji.

- Ekološki je potpuno bezbedno i to će trajati par dana dok ne stabilizujemo proizvodnju. Kada se to stabilizuje ulazimo u normalan, redovan rad - istakao je Stojilković.

Rafinerija nafte u Pančevu predstavlja ključni oslonac za rad HIP-Petrohemiju, jer proizvodni proces ove kompanije zavisi od raspoloživosti sirovina koje dolaze iz rafinerije.

Rafinerija je u decembru prošle godine obustavila rad usled nedostatka sirove nafte za preradu nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo Naftnoj industriji Srbije.

Proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu počela je 18. januara, posle gotovo dva meseca pauze.

Hemijska industrija Pančevo (HIP) - Petrohemija osnovana je 1975. godine i danas predstavlja najvećeg proizvođača petrohemijskih proizvoda na teritoriji Srbije.

Proizvodna postrojenja zauzimaju 241 hektar u industrijskoj zoni Pančeva i Elemiru kod Zrenjanina.

U integrisanom petrohemijskom kompleksu trenutno je moguća proizvodnja više od 600.000 tona petrohemikalija godišnje.

Sve započinje proizvodnim procesom u Pančevu koji obuhvata sedam proizvodnih i uslužnih postrojenja sa laboratorijom i potrebnim pratećim službama.

U periodu od 1971. do 1980. godine nakon izbora najsavremenije tehnologije i opreme poreklom uglavnom iz SAD, izgrađeno je šest fabrika: PENG, PEVG, VCM, PVC, Etilen i Elektroliza, međusobno tehnološki povezanih etilenskom i hlornom linijom.

Celinu su zaokružile Fabrika Energetika i Fabrika za obradu otpadnih voda, kao i brojni specijalizovani sektori.

Kompaniji je 1991. pridružena fabrika sintetičkog kaučuka u Elemiru kod Zrenjanina.

Foto: Beta

U NATO bombardovanju uništene su dve fabrike: Elektroliza i VCM, dok je treća fabrika PVC onesposobljena za rad, čime je razoreno 40 odsto proizvodnih kapaciteta.

Odlukom Vlade Srbije, HIP - Petrohemija je 2015. godine svrstana u grupu 17 subjekata privatizacije od strateškog značaja.

Ministarstvo privrede, Naftna industrija Srbije (NIS) i HIP - Petrohemija potpisali su 2021. ugovor o strateškom partnerstvu.

U cilju dalje realizacije tog ugovora, 2023. doneta je odluka o povećanju osnovnog kapitala društva novim novčanim ulogom NIS-a u iznosu od 17,59 milijardi dinara.

Time je udeo NIS-a u Petrohemiji porastao na 90 odsto, dok je preostalih 10 odsto ostalo u vlasništvu države.

HIP-Petrohemija više od 80 odsto svojih prihoda ostvaruje izvozom, pri čemu su glavna tržišta susedne i zemlje Evropske unije.