Slušaj vest

Najveće investicije bile su usmerene ka privatnom sektoru, sa posebnim fokusom na jačanje otpornosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP).

Regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli naveo je da je banka zadržala visok nivo investicija u Srbiji navodeći da je ukupan iznos koji je EBRD do danas plasirao u Srbiji premašio 10 milijardi evra.

- To svedoči o snazi i kvalitetu naših partnerstava u zemlji. Uz kontinuirano jačanje našeg regionalnog centra u Beogradu, ostajemo posvećeni daljem proširenju aktivnosti u cilju jačanja otpornosti i konkurentnosti srpske privrede - rekao je Kolanđeli, saopštila je EBRD.

Tokom 2025. godine, gotovo polovina ukupnih ulaganja banke u Srbiji plasirana je putem mreže partnerskih finansijskih institucija, lokalnih banaka i lizing kompanija, prvenstveno u korist MSP.

Ta sredstva su stavljana na raspolaganje kroz širok spektar ciljanih finansijskih proizvoda, namenjenih podsticanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, unapređenju pristupa finansiranja za preduzeća koja vode mladi i žene, kao i jačanju trgovinskih aktivnosti.

Pored finansijske podrške, EBRD je malim i srednjim preduzećima omogućila i pristup znanju kroz prilagođene savetodavne usluge, sa ciljem povećanja konkurentnosti i podrške njihovoj integraciji u međunarodne lance vrednosti.

Inovacioni ekosistem Srbije ostao je jedan od prioriteta banke, pri čemu je program "Star Venture" podržao 31 startap sa visokim potencijalom rasta i omogućio obuku za više od 200 preduzetnika u ranoj fazi razvoja.

U korporativnom sektoru, EBRD je lokalnim kompanijama obezbedio finansiranje za rast i održivost u proizvodnom, farmaceutskom, poljoprivredno-prehrambenom i tehnološkom sektoru.

Banka je takođe učestvovala u kofinansiranju zajedno sa stranim direktnim investitorima, posebno kada je reč o projektima u sektoru nekretnina.

Ekološka infrastruktura, kako se navodi, ostala je prioritet, uz pokretanje programa unapređenja kvaliteta vazduha, usmerenog na zamenu zagađujućih kotlarnica i uvođenje alternativnih, održivih sistema grejanja u nekoliko gradova širom zemlje. Podrška je pružena i sektoru transporta, kroz finansiranje namenjeno Srbijavozu za nabavku spavaćih kola za međunarodne železničke linije.

Banka je doprinela i jačanju i ozelenjavanju energetskog sektora Srbije, pružajući sveobuhvatnu tehničku pomoć u okviru sprovođenja druge aukcije za obnovljive izvore energije. Tom aukcijom dodeljeno je ukupno 645 MW kapaciteta kroz 10 projekata vetroelektrana i solarnih elektrana, čime je omogućeno obezbeđivanje konkurentnije, čiste energije za srpsku privredu.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je vodeći institucionalni investitor u Srbiji, sa više od 10,6 milijardi evra uloženih kroz ukupno 404 projekta do danas. Fokus Banke u Srbiji usmeren je na jačanje konkurentnosti privatnog sektora, razvoj zelene ekonomije i unapređenje održive infrastrukture.