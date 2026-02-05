Slušaj vest

Investiciona kupovina stana za izdavanje u Beogradu danas je preciznija nego ikad.

Tržište zakupa je sazrelo, a razlike među opštinama postale su toliko izražene da se više ne može govoriti o "dobroj lokaciji“ u opštom smislu.

Danas se bira tačno određena zona, jasno definisan tip stana i ciljna grupa koja donosi stabilnu popunjenost i održivi prinos. Podaci sa tržišta pokazuju da četiri celine prednjače kao najpametnije destinacije za ulaganje.

Novi Beograd, najšira potražnja i najniži rizik

Novi Beograd ostaje najstabilnije i najdublje tržište zakupa u Srbiji. Razlog je jednostavan: ovde se preklapaju sve ključne ciljne grupe — zaposleni u međunarodnim kompanijama, IT sektor, mladi profesionalci, studenti privatnih fakulteta i stranci koji traže uređen, moderan i infrastrukturno pouzdan deo grada. Upravo zato su stanovi od 30 do 50 kvadrata najbrže izdavana roba u gradu.

Foto: Shutterstock

Najbolje performanse postižu mikrolokacije uz poslovne zone i glavne saobraćajne osovine: Bulevar Zorana Đinđića, Airport City, Belville, West 65 i blokovi oko Starog Merkatora. U njima se stanovi izdaju u roku od nekoliko dana, uz minimalan rizik praznog perioda. Za investitore koji kupuju prvi stan za izdavanje, ovo je i dalje segment sa najnižim stepenom neizvesnosti, jer je popunjenost stabilna čak i u periodima slabije potražnje.

Zvezdara i Voždovac, najbolji odnos cene kupovine i mesečne rente

Zvezdara i Voždovac su dve opštine u kojima investitori najlakše postižu optimalan odnos uloženog kapitala i mesečnog prihoda. Njihova prednost je u kombinaciji nekoliko faktora: dobro razvijene zdravstvene i obrazovne zone, stabilan priliv mladih zakupaca i širok izbor stanova od 35 do 48 kvadrata koji su idealni za dugoročni zakup.

Na Zvezdari najbolje prolaze delovi oko Đerma, Učiteljskog naselja i Mirijevskog bulevara, dok je na Voždovcu najstabilnija osovina oko Vojvode Stepe, Banjice i Šumica. U ovim zonama zakupci ostaju duže od proseka, imaju predvidive potrebe i traže stanove sa racionalnim rasporedima. Zato investicija u ovim opštinama donosi jedan od najpouzdanijih prinosnih modela u gradu, naročito za kupce koji žele ravnotežu između cene i dinamike izdavanja stanova.

Mirijevo, Banovo brdo i Borča, rastuća tržišta sa jasnim profilom zakupaca

Ove tri lokacije pripadaju različitim delovima grada, ali dele zajedničku karakteristiku — stabilnu, rastuću potražnju i jasnu profilaciju zakupaca. Za investitora koji traži brži obrt i nižu ulaznu cenu, ovo su zone koje ne treba zanemariti.

Mirijevo poslednjih godina prerasta u jedan od najtraženijih delova šireg centra za zakup manjih stanova. Kombinuje relativno pristupačnu kupovinu i veliki broj stanova od 32 do 45 kvadrata, što ga čini izuzetno atraktivnim za studente i mlade zaposlene. Autobuske veze su danas brže, a stabilna potražnja održava popunjenost tokom cele godine.

Foto: Beograd.rs

Banovo brdo je posebna priča: ovo je jedno od retkih tržišta u gradu gde se funkcionalna starogradnja od 35 do 50 kvadrata izdaje jednako dobro kao i novogradnja. Blizina univerzitetskih zona, Košutnjaka, poslovnih linija i dobre infrastrukture čini ga izuzetno stabilnom lokacijom. Ovde je ciljna grupa vrlo jasna — mladi parovi, studenti viših godina i zaposleni koji žele mirniju zonu, ali i brzu vezu sa centrom.

Borča donosi specifičnu prednost: najnižu ulaznu cenu među tržištima koja imaju jasnu i stabilnu potražnju. Mladi zakupci koji žele više prostora, noviju gradnju i pristupačnije kirije sve češće biraju ovu lokaciju, posebno delove Borče III i IV. Razvoj infrastrukture i bolje veze ka centru dodatno pojačavaju potražnju, što Borču pozicionira kao najisplativiji pristupačni segment za investitore koji planiraju dugoročno.

Vračar i Stari grad, premium zone za investitore sa većim kapitalom

Centralne opštine zadržavaju svoju poziciju premium tržišta. Izdaju se brzo, stabilno i uz najviše mesečne rente u gradu, ali ciljna grupa je specifična, stranci, menadžeri, ambasade i zakupci višeg standarda. Ovde najbolje prolaze stanovi od 35 do 55 kvadrata u kvalitetnoj starogradnji ili savremenoj novogradnji. Ulazna cena jeste viša, ali trajnost rente i minimalni prazni periodi čine ove zone atraktivnim izborom za investitore koji ciljaju premium segment.