Savezni sud Nemačke (BGH) tokom 2026. godine doneće više značajnih odluka koje bi mogle imati snažan uticaj na svakodnevni život miliona građana. Među temama o kojima će sud odlučivati nalaze se ostvarivanje profita kroz podzakup stanova, klimatske tužbe protiv auto-industrije, diskriminacija prilikom iznajmljivanja stanova i slično.

Podzakup uz zaradu

Jedan od najvažnijih slučajeva tiče se stanara iz Berlina kome je raskinut ugovor o zakupu jer je stan iznajmljivao u podzakup po ceni višoj nego duplo od one koju je sam plaćao. Njegova mesečna kirija iznosila je 460 evra, dok je od podstanara naplaćivao čak 962 evra.

Tokom rasprave održane u septembru, sudije su izrazile sumnju u opravdanost takve prakse. Ukazali su da je svrha podzakupa pre svega očuvanje stana tokom privremenog odsustva zakupca, na primer zbog boravka u inostranstvu, a ne ostvarivanje finansijske dobiti. Očekuje se da presuda bude doneta 28. januara.

