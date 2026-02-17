Slušaj vest

Dragana je imala svega 28 godina kada je odlučila da napusti Srbiju i ode u Nemačku u potrazi za boljim životom. Sakupila je novac za autobusku kartu do poslednjeg pfeninga i stigla na stanicu u Osijeku. Međutim, kada je pokušala da uđe u autobus, usledio je šok, vozač joj je rekao da mora da doplati još 20 nemačkih maraka za prtljag i takse.

Nije znala šta da radi. Na pijaci je molila ljude da joj pozajme novac, jer ako propusti autobus, nije imala čime ni da se vrati kući, poslednji novac dala je za kartu. Na kraju joj je jedna žena sa pijace izašla u susret i dala joj potrebnih 20 maraka kako bi mogla da krene u nepoznato. Dragana je, kada se snašla, taj dug vratila preko tetke.

Po dolasku u Nemačku lutala je sa teškim, starinskim koferom bez točkića, pokušavajući da pronađe gazda Zdravka kod kog je trebalo da radi kao kuvarica. Nemački jezik nije znala ni reč.

Draganin život kao filmska priča

U Nemačku je stigla iz Srbije, a kada je prvi put čula nemački jezik, pomislila je da bi pre naučila japanski ili kineski nego nemački. Ipak, uspela je da ga savlada. Shvatila je da mora što više da se druži sa Nemcima kako bi brže naučila jezik, pa se učlanila u rukometni klub i sa 28 godina postala aktivna igračica. Nemački je dodatno učila i kroz druženje sa decom koja su trenirala.

Radila je u kuhinji, gde je još tada naučila da sortira smeće. Kako kaže, i sama je u početku razmišljala kao oni koji veruju da ih je Nemačka čekala raširenih ruku i pitala se: "Bože, dragi, ko još sortira smeće". Ono čemu ju je Nemačka, kaže, naučila jeste disciplina, jer "mi disciplinu nemamo".

Foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

Pre više od 20 godina poželela je da ostane u Nemačkoj, pa je sa sinom vlasnika restorana u kom je radila napravila plan. On joj je tada rekao: "Ako misliš da ostaneš, moramo da ti nađemo Švabu da se udaš".

U početku je sve bilo u šali. Morala je da nastavi da radi jer su joj roditelji ostali bez posla kada je firma u kojoj su radili propala, a kod kuće je imala dvoje školaraca. Bila je razvedena, a dok se ne snađe, decu su čuvali njeni roditelji.

- I kaže mi gazdin sin: Sele, imam ja jednog Nemca, stalnog gosta, zove se Rolf, i mi ćemo to tako, tako i tako... A ja uporno gledam u drugog čoveka, a on misli na drugog jer su se i jedan i drugi zvali Rolf?! I kaže mi on, super je Rolf, malo je stariji ali nije oženjen, možda ima i sina... Njega ćemo mi... A kad je doveo čoveka za šank, da nazdravimo, to nije taj čovek! Pa to nije taj čovek! Pa nije, kaže on, onaj drugi je oženjen i ima šestoro dece... - priča Dragana.

Tako je upoznala svog budućeg supruga Nemca, a u početku su komunicirali na engleskom jeziku.

- I tako mu je on složio neku tužnu priču, od Kraljevića Marka, i rekao mu: Dragana nam sada ide, a on pita kako kad ima hrvatske papire, a on njemu pa ne mogu joj deca ovde u školu, a ona neće bez dece i tako... I on dobra duša odluči da me oženi... I tako smo se dva meseca upoznavali, razgovarali i onda me pitao da se venčamo... I bilo mi je čudno jer dole kod nas čim si s nekim odmah pokušava s tobom u krevet, a on se uopšte ne interesuje za mene i ja ga pitam jel meni fali nešto, jel sam ružna, a on kaže: Da spavam s tobom pa da me iskoristiš...

Kaže da se tada prvi put osetila kao živo biće, a ne kao komad mesa, jer je, kako navodi, naš mentalitet da žena ćuti, trpi i guta. I danas nosi prezime svog nemačkog supruga.

Venčali su se nakon godinu dana veze. U septembru 1999. godine ispratila je svoju ćerku Jovanu u prvi razred i potom sela u autobus za Nemačku. Ističe da je veoma vezana za porodicu i da je smisao njenog odlaska bio da pomogne ne samo roditeljima i svojoj deci, već i široj porodici.

Foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

Kakvi su Nemci kao narod

Na početku se pitala kakvi su zapravo Nemci.

- Mislila sam, Bože, pa oni uopšte ne vole sami sebe, ne vole svoje majke, nisam videla da baba sme da poljubi svoje unuče, a ja sad kao baka dok ne izgnjavim svoje unuče... - kaže Dragana iz Srbije i objašnjava da samo ona i njena majka imaju hrvatske papire, dok ostatak porodice nema.

Njena braća i sin nisu želeli da dođu u Nemačku jer je doživljavaju kao hladnu zemlju sa hladnim ljudima.

- Mi smo naučili na nešto drugačije, mi imamo mačke, pse, ljudi, babe sede na ulici, dobar dan, doviđenja, kako ste, kod njih ovde toga nema...

Posebno pamti prvi odlazak supruga u njen rodni kraj.

- A prvi put kad sam odvela supruga Nemca dole, a išao je više nego ja, neće nazad! To mu se sviđalo i bilo mu je fascinantno da ljudi nemaju da jedu, a pozajme da ugoste, pa bake stare onako drhtavim ručicama donesu mu kafu... to je njemu bilo...ih... Jer oni to nemaju, tu toplinu kad neko dođe, i nema veze što oni njega ne znaju ali on je moj muž...

Sa njim je provela deset godina. Od njegove porodice bolje je poznavala samo majku, tetku i brata, dok u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj ima brojnu rodbinu. Otac joj je iz Bosne, majka iz Hrvatske, a u Srbiju su se doselili kada je krenula u školu.

Foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

Ističe da Nemci veoma poštuju žene, kao i žene sa naših prostora. Već sa deset godina znala je da hekla i štrika, jer ju je baka učila da su to veštine koje svaka žena treba da zna. U 28. godini već je imala dvoje dece i vodila domaćinstvo. Bivši suprug joj je, kako kaže, nakon razlaza govorio da se nikada više neće ženiti jer ne može da pronađe tako kompletnu osobu koja ume sve, a istovremeno je i žena i prijatelj, kao što su naše žene.

Razveli su se jer se u jednom periodu odao alkoholu. Otišla je u nadi da će ga to trgnuti, ali se to, nažalost, nije dogodilo. Alkohol ga je na kraju potpuno uništio i preminuo je zbog posledica pića.

Njegovo prezime zadržala je i nakon njegove smrti. U tom braku, kaže, jasno je videla razliku između naših muškaraca i Nemaca. Suprug joj se svakodnevno zahvaljivao za ručak, za to što je tu, što je prostrela veš, što joj je u početku bilo neobično i trebalo joj je vremena da se navikne.

Dragana je kasnije pronašla novu sreću. Već šest godina živi u stabilnoj vezi sa partnerom, ali se više nikada nije udavala.

U Nemačkoj je igrala rukomet, vozila čoper sa suprugom i bila član moto-kluba. Radila je i kao vozač kamiona nekoliko godina, a već u periodu nakon uvođenja evra zarađivala je 3.000 evra neto mesečno.