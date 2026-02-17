Slušaj vest

Ovakvo rešenje uvedeno je kako bi stariji vozači češće kontrolisali zdravstveno stanje i time potvrdili sposobnost za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

Čak i kada vozač star između 55 i 65 godina produžava vozačku dozvolu, ona mu se ne izdaje na punih 10 godina, već sa rokom koji važi najduže do navršene 65. godine života.

To znači da se već nakon 55. godine trajanje dokumenta faktički "skraćuje", jer sledeće produženje podrazumeva ulazak u režim pooštrene kontrole.

Procedura produženja dozvole nakon 65. godine

Produženje se ne vrši automatski - izdaje se nova vozačka dozvola na lični zahtev, kao i kod redovne zamene dokumenta. Zahtev se može podneti najranije 30 dana pre isteka postojeće dozvole.

Foto: Shutterstock

Za razliku od standardne procedure, obavezan je lekarski pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom. Pregled obuhvata procenu vida, psihofizičkog stanja, motorike i opšteg zdravstvenog statusa, odnosno iste parametre koji su proveravani i prilikom prvog dobijanja dozvole.

Lekarski izveštaj u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti stariji od šest meseci.

Administrativni koraci

Za izdavanje nove dozvole potrebno je:

obaviti lekarski pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi

uplatiti propisane administrativne takse (iznosi i računi mogu se razlikovati po lokalnim policijskim upravama)

podneti zahtev u nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a

priložiti važeću ličnu kartu, staru vozačku dozvolu, dokaz o uplati i lekarsko uverenje Kazne i rokovi

Upravljanje vozilom sa isteklom vozačkom dozvolom predstavlja prekršaj za koji je propisana novčana kazna (u praksi oko 10.000 dinara, u zavisnosti od kvalifikacije prekršaja).

Zbog toga je preporuka da vozači koji se približavaju 65. rođendanu započnu proceduru produženja najmanje mesec dana ranije, kako ne bi ostali bez važeće dozvole.