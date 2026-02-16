Slušaj vest

U Hrvatskoj se godinama govori o paradoksu tržišta nekretnina – procenjuje se da je oko 600.000 stanova i kuća prazno, dok su cene zakupa dostigle istorijske maksimume. Istovremeno, sve je više građana koji ne mogu sebi da priušte kupovinu sopstvene nekretnine, a iznajmljivanje im nije održivo na duži rok. U takvim okolnostima, ponekad se na društvenim mrežama pojavljuju neobični predlozi i oglasi, a jedan takav je nedavno privukao pažnju na jednoj Fejsbuk stranici.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, jedan bračni par, koji živi u inostranstvu, objavio je da traži nekoga kome bi izdao svoju kuću u Hrvatskoj – ali ne kroz klasičan model iznajmljivanja. Njihova nekretnina je već duže vreme prazna, a mesečni troškovi komunalnih usluga iznose oko 200 evra. U kuću dolaze povremeno, najčešće jednom mesečno tokom vikenda, kao i tokom praznika i odmora.

Da bi izbegli da kuća propadne zbog neupotrebe, razmišljaju da je poklone nekome – na primer, studentu – pod uslovom da ta osoba plaća komunalne usluge i brine o održavanju prostora. Ideja je, kažu, da se pronađe rešenje koje bi bilo korisno za obe strane, ali bez sklapanja tipičnog ugovora o zakupu.

Autor objave je detaljno izneo svoje zabrinutosti, posebno u vezi sa pravnim okvirom takvog ugovora. Par zanima kako da reguliše situaciju u kojoj bi povremeno boravili u svom domu:

- Sada, u proseku, dolazimo jednom mesečno za vikend, kada bismo želeli da budemo sami u kući, a dok smo na odmoru (Božić tri nedelje, letnji raspust nedelju dana) takođe bismo bili sami u kući. Kako bi se to moglo pravno rešiti? Da li je neko od vas zaključio takve ugovore? Ili dao kuću na korišćenje? - napisali su.

Komentari samo pljušte

Objava je brzo izazvala niz komentara. Neki korisnici smatraju da je ponuda nerealna i da je to više kao briga o tuđoj imovini nego stanovanje pod povoljnim uslovima.

"Zvuči kao da se od nekoga traži da plaća račune, održava kuću i povremeno se iseli kada vlasnici žele da dođu", "Nemoguća misija. Radije biste imali nekoga u kući nego da ga nemate".

S druge strane, neki komentatori smatraju da bi takav model mogao da funkcioniše, ali uz jasna pravila i razumna očekivanja.

"Ako želite studenta, sve se to može donekle uraditi, ali ne možete očekivati da student nestane jednog vikenda u mesecu. Potrebno im je da imaju svoju sobu, koju niko ne koristi tokom praznika".

Neki sugerišu da bi aranžman mogao da odgovara nekome ko radi u Zagrebu, a vikendom ide kod porodice u drugi grad. U tom slučaju, mesečni trošak od oko 200 evra bio bi znatno niži od tržišne kirije, što bi za neke mogla biti prihvatljiva alternativa.