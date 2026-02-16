Slušaj vest

Na prodaju je plac površine 23 ara, smešten iznad Kosjerića, u delu poznatom kao Tometino polje, na nadmorskoj visini od 600 metara. Na parceli je priključena struja, dok je vodosnabdevanje rešeno putem bunara, što omogućava nesmetanu izgradnju vikendice ili adaptaciju postojećih objekata.

Na imanju se nalaze tri legalizovana objekta, dok je jedan manji objekat, šupa odnosno ostava, trenutno u postupku legalizacije. Postojeće kuće zahtevaju potpuno renoviranje, ali nude potencijal za uređenje idealnog mesta za odmor u prirodnom okruženju.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine

Pristup placu obezbeđen je makadamskim putem, a posed ima sopstveni, odvojeni ulaz. Cena je 15.000 evra, uz mogućnost dogovora za ozbiljne kupce.

Ova nekretnina predstavlja dobru priliku za sve koji žele vikendicu van gradske vreve, sa osnovnom infrastrukturom i tri objekta koja se mogu prilagoditi sopstvenim potrebama i željama.