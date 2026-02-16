Slušaj vest

Iz Alimentacionog fonda Srbije do sada je isplaćeno više od 16 miliona dinara za privremeno izdržavanje dece, pokazuju podaci Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Doneto je ukupno 374 rešenja o isplati, a pravo na ova sredstva ostvarilo je 617 dece uzrasta od 0 do 26 godina.

Ko ima pravo na novac iz Fonda

Pravo na novac iz fonda imaju i mladi od 18 do 26 godina koji su na redovnom školovanju, kao i punoletna deca koja nisu sposobna za rad. Od ukupnog broja zakonskih zastupnika maloletne dece kojima je isplaćeno privremeno izdržavanje, oko 15 odsto čine očevi koji samostalno brinu o deci.

U resornom ministarstvu za medije navode da je iz republičkog budžeta za 2026. godinu za ovu namenu opredeljeno 100 miliona dinara, dok je prošle godine bilo predviđeno 500 miliona dinara.

- U 2025. godini isplaćeno je 11 miliona dinara, a očekujemo da se ta suma dodatno poveća jer smo samo u januaru ove godine isplatili oko šest miliona dinara. Primena zakona je brzo donela dobre rezultate i očekujemo da će u narednom periodu još veći broj dece ostvariti ovo pravo - navode u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Direktorka Centra za mame Jovana Ružičić u razgovoru za naš portal ističe da, prema informacijama sa terena, Alimentacioni fond za sada dobro funkcioniše i u prvim mesecima primene nisu imali nijednu pritižbu na njegov rad.

Fond je počeo sa radom sredinom 2025. godine, dok su prve isplate realizovane krajem leta, zbog čega je, prema njenim rečima, potrebno vreme da bi se dao konačan sud o njegovoj efikasnosti.

- Na osnovu nekoliko meseci primene možemo da kažemo da za sada sve ide kako treba. I dalje se roditelji teško odlučuju da potražuju isplatu preko fonda, nadajući se da će uspeti da postignu dogovor sa bivšim partnerom ili partnerkom. Svakako, fond treba da bude poslednje sredstvo u tom procesu - ističe Ružičić.

Ipak, dodaje da je već samo postojanje fonda uticalo na redovnije plaćanje alimentacije.

- Mame nam pričaju da su bivši partneri koji godinama nisu plaćali alimentaciju, ili su to činili povremeno, počeli da plaćaju redovno. Samo postojanje fonda predstavlja snažnu motivaciju, jer se sredstva najpre isplaćuju iz fonda, a zatim se naplaćuju od dužnika najčešće putem javnih izvršitelja, što košta više. To povećava ukupne troškove, pa se mnogi odlučuju da to izbegnu i počnu da plaćaju redovno i na vreme - objašnjava ona.

Govoreći o smanjenju budžeta za ove namene, Ružičić ocenjuje da je to donekle bilo očekivano, budući da je osnovna ideja da fond većinskim delom bude samoodrživ.

- U najvećem broju slučajeva novac će se vraćati u fond putem naplate od dužnika, preko javnih izvršitelja, i zatim dalje koristiti za nove isplate. Država će morati da pokriva samo manji broj situacija - na primer kada je neko u bolnici ili zatvoru – ali generalno, sistem je osmišljen tako da se sredstva slivaju nazad u fond - navodi ona.

Ružičić podseća i da je formiranje Alimentacionog fonda bila jedna od inicijativa koju je Centar za mame zajedno sa drugim nevladinim organizacijama pokrenuo jer sistem naplate alimentacije godinama nije funkcionisao dovoljno efikasno.

Procedura za ostvarivanje prava

Kako bi se ostvarilo pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda, neophodno je najpre da se sudu podnese predlog za izvršenje pravosnažne presude kojom je utvrđena visina izdržavanja. Predlog se podnosi osnovnom sudu prema mestu prebivališta deteta, a u njegovom sastavljanju može pomoći advokat ili se može zatražiti besplatna pravna pomoć u pravnoj službi lokalne samouprave.

Nakon podnošenja predloga, sud donosi rešenje o izvršenju i predmet prosleđuje javnom izvršitelju.

- Ukoliko javni izršitelj u zakonskom roku od 60 dana ne uspe da izvrši prinudnu naplatu izdržavanja, pribavlja od izvršnog poverioca, odnosno zakonskog zastupnika deteta, saglasnost za isplatu izdržavanja iz Alimentacionog fonda. Nakon dobijanja saglasnosti, javni izvršitelj prosleđuje predmet Upravljaču Alimentacionog fonda – Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju - objašnjavaju u ovoj instituciji.

Nema retroaktivne isplate zaostalih dugovanja

Ukoliko je dokumentacija potpuna i ispunjeni su svi zakonski uslovi, Upravljač je dužan da u roku od 15 dana donese rešenje o isplati sredstava iz Alimentacionog fonda.

- Zakon o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda ne predviđa retroaktivne isplate zaostalih dugovanja. Isplata izdržavanja iz sredstava Alimentacionog fonda vrši se od trenutka priznavanja prava i važi za buduće isplate, ukoliko ne bude promene okolnosti - ističu u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Iznos se, kako navode, određuje na osnovu presude. Do sada je maksimalan isplaćeni iznos bio oko 28.000 dinara.

Iako postoje presude kojima je dosuđen i veći iznos, zakon dozvoljava maksimalnu isplatu do visine mesečne minimalne sume izdržavanja za jedno dete, koju određuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu.

- Taj iznos, po rešenju ministra iz januara 2026. godine, za decembar mesec 2025. iznosi 55.281 dinar. Taj iznos se deli na dva dela, jer se uzima u obzir obaveza roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo i traži isplatu iz Alimentacionog fonda da, u skladu sa Porodičnim zakonom, učestvuje u izdržavanju deteta - ukazuju u ovoj instituciji.