Nemački sud u Frankentalu doneo je presudu prema kojoj punoletna deca moraju obavestiti svoje roditelje kada počnu da zarađuju, jer u suprotnom mogu biti obavezna da vrate primljenu alimentaciju. U konkretnom slučaju, otac je od suda dobio pravo na povraćaj 7.315 evra koje je uplatio sinu, iako je ovaj u tom periodu već imao stalno zaposlenje.

Ova odluka mogla bi da promeni način na koji se u Nemačkoj reguliše isplata alimentacije za punoletnu decu. Otac je, naime, godinama redovno plaćao uzdržavanje svom sinu, iako je ovaj već imao posao i stabilna primanja.

Prema nemačkom zakonu, roditelji su dužni da finansijski podržavaju decu i nakon što napuste porodični dom, sve dok se školuju ili pohađaju stručnu obuku. Ta obaveza traje do završetka školovanja ili fakulteta, a u pojedinim slučajevima i duže.

Međutim, kada dete postane finansijski samostalno, roditelji više nemaju zakonsku obavezu plaćanja alimentacije. Sud u Frankentalu sada je jasno istakao da deca moraju roditelje obavestiti o promeni svojih okolnosti, na primer, kada završe školovanje i počnu da rade.

Slučaj koji je izazvao presudu

U ovom slučaju, otac je svom punoletnom sinu plaćao 385 evra mesečno. Sin je, međutim, još u maju 2021. godine završio master studije hemije i zaposlio se kao naučni saradnik, sa neto platom od najmanje 1.800 evra mesečno. O toj promeni nikada nije obavestio oca.

Tek u januaru 2025. otac je slučajno, putem LinkedIna, saznao da njegov sin ima posao i zatražio je povraćaj preplaćenog novca. Sud je doneo presudu u njegovu korist i dodelio mu pravo na odštetu od 7.315 evra.

Ipak, sud je delimično ograničio očev zahtev, navodeći da je i on imao odgovornost da se interesuje o situaciji svog gotovo tridesetogodišnjeg sina nakon isteka redovnog roka studiranja. Presuda još uvek nije pravosnažna.

Kolika je alimentacija prema nemačkom pravu

Visina alimentacije u Nemačkoj određuje se prema tzv. Dizeldorfskim tablicama (Düsseldorfer Tabelle), koje se svake godine ažuriraju. Ove tabele propisuju minimalne iznose uzdržavanja u zavisnosti od prihoda roditelja i starosti deteta.

Postoje dve osnovne vrste uzdržavanja:

Novčano uzdržavanje (Barunterhalt) - redovne mesečne novčane uplate;

Prirodno uzdržavanje (Naturalunterhalt) - pokrivanje svakodnevnih troškova kao što su hrana, stanovanje i džeparac, od strane roditelja s kojim dete živi.

U slučaju razvedenih roditelja, jedan roditelj obično snosi troškove prirodnog, a drugi novčanog uzdržavanja. Kada punoletna deca žive samostalno, oba roditelja imaju obavezu da učestvuju u plaćanju novčanog izdržavanja.