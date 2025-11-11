Slušaj vest

Prvo izdanje stripa o legendarnom junaku Supermenu, koje je izdavačka kuća DC Comics objavila davne 1939. godine, moglo bi uskoro da obori sve rekorde na tržištu stripova. Njegova trenutna vrednost procenjuje se na čak šest miliona dolara.

Ovaj retki primerak pronađen je prošle godine u kolekciji preminule žene čiji identitet nije otkriven. Njeni sinovi, trojica braće iz Kalifornije, otkrili su strip dok su pretraživali tavan porodične kuće i razvrstavali majčine stvari. Pored njega, pronašli su i čitavu zbirku stripova koje je njihova majka pažljivo čuvala još od 1930-ih godina. Iako je često pominjala da poseduje vrednu kolekciju, nikada je nikome nije pokazivala.

Foto: Profimedia

Posebnost ovog otkrića leži u izuzetnoj očuvanosti stripa. Prema proceni organizacije CGC (Certified Guaranty Company), jedne od najpoznatijih svetskih institucija za ocenjivanje stanja stripova, primerak Superman #1 ocenjen je ocenom 9 od 10, čime se svrstava među najbolje očuvane primerke na svetu. Njegova vrednost dodatno je porasla kada su stručnjaci potvrdili da se zaista radi o originalnom prvom izdanju.

Tržište retkih stripova poslednjih godina doživljava veliki procvat – cene pojedinih izdanja dostižu milionske iznose. Tako je, na primer, prvi strip sa Spajdermenom 2021. godine prodat za 3,6 miliona dolara, dok je prvi broj Kapetana Amerike 2022. dostigao cenu od 3,1 milion dolara.