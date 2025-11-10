Slušaj vest

Narodna banka Srbije saopštila je da zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,1905 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na petak.

Vrednost dinara prema evru ostala je ista u poređenju s prošlim mesecom, dok je na godišnjem nivou oslabila za 0,2 odsto, a od početka godine beleži pad od 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na američki dolar danas iznosi 101,3145 dinara, što je jačanje od 0,3 odsto u odnosu na prethodni dan.

U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou ojačao za 7,1 odsto, a od početka godine beleži rast od 11,0 odsto.