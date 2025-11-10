Slušaj vest

Nepropisno parkiranje postaje sve veći problem u mnogim hrvatskim gradovima, a vozači, zbog nedostatka slobodnih mesta, često pribegavaju parkiranju na mestima koja za to nisu predviđena. Ipak, čini se da su neki vozači pošteđeni kazni – naročito oni na funkcijama ili sa dubokim džepom – što izaziva veliko nezadovoljstvo među građanima.

Najnoviji primer dolazi iz Zagreba.

U subotu oko podne, u samom centru grada, u krugu od svega 50 metara, zabeleženo je čak šest automobila parkiranih na nepropisnim mestima. Situaciju je na Redditu dokumentovao jedan građanin koji je, kako je naveo, na toj lokaciji bio više od sat vremena.

– Kultura parkiranja u Zagrebu i vlast koja ne čini ništa po tom pitanju. Subota oko podne, strogi centar grada. Šest vozila nepropisno parkirano u krugu od 50 metara. Bio sam tamo više od sat vremena. Da samo jedan saobraćajni redar dnevno obiđe Donji grad, mogao bi zaraditi svoju platu deset puta. Zašto je to toliki problem? Može li se volontirati kao saobraćajni redar? – napisao je u objavi.

Ispod objave odmah su se javili brojni korisnici koji su komentarisali situaciju:

– A je l’ je iko zvao pauka? Ili bi pauk trebalo da patrolira ceo dan po gradu? – pitao je jedan, a drugi je dodao:

– Jedan pauk ne može da podigne svih šest auta. Digne prvog i ostali pobegnu. Ali jedan redar u civilu može da napiše šest kazni.

Drugi korisnik se nadovezao:

– Kada bi se postavili stubići ili kada bi pauk počeo da diže automobile, odmah bi krenula priča da „glume strogoću“ i da je pre bilo bolje. Ali da, slažem se – treba pojačati kontrole i povećati kazne za nepropisno parkiranje.

Treći je objasnio kako kazne uopšte funkcionišu:

– Prometni redar nema ovlašćenja da napiše veću kaznu. Kazna za nepropisno parkiranje je, po zakonu o bezbednosti saobraćaja, oko 30 evra (60 ako se ne plati u roku od tri dana) i to je sve što može da napiše. Vladi odgovara ovakvo stanje, jer onda ljudi psuju Tomaševića, iako je on više puta tražio da se ovlašćenje za visinu kazni prenese na gradove. Slažem se da ovakve bahate vozače treba kažnjavati, ali njima 30 evra ništa ne znači.

U komentarima su građani dodali:

– Za vozače Porschea ne važe ista pravila kao za nas obične smrtnike.

– Kazne bi, kao u Finskoj, trebalo da zavise od visine prihoda – pa ako imaš više para, plati više.

– Trebalo bi uvesti one „kandže“ na točkovima – pa nek plati, čeka otključavanje i uči lekciju.

Jedan korisnik naveo je i lično iskustvo prijatelja koji radi u „Zagreb Parkingu“: