Kompanija Mastercard po prvi put u Srbiji lansira svoj globalni, edukativni Mastercard Girls4Tech™ program, osmišljen da inspiriše devojčice uzrasta od 8 do 16 godina da se povežu sa svetom nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), prepoznajući u njemu prostor za svoje ideje, kreativnost i lični razvoj. Program pokazuje mladim učesnicama da STEM oblasti nisu apstraktne niti nedostižne, već uzbudljive i pune mogućnosti za istraživanje i učenje.

Pokretanjem programa 7. novembra uoči Nacionalnog dana STEM nauka koji se obeležava 8. novembra, i Svetskog dana nauke koji se obeležava 10. novembra, Mastercard dodatno ističe svoju posvećenost osnaživanju devojčica i podsticanju njihovog interesovanja za STEM oblasti, šaljući snažnu poruku o važnosti jednakih šansi i ulaganja u obrazovanje mladih.

U Srbiji, projekat se realizuje u partnerstvu sa Palatom nauke, Zadužbinom Miodraga Kostića, dok je ambasadorka programa dr Tijana Prodanović, istaknuta astrofizičarka i profesorka na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Kroz dinamične i interaktivne radionice, program podstiče radoznalost, kritičko mišljenje i kreativnost, dok zaposleni u kompaniji Mastercard, u ulozi volontera i mentora, prenose profesionalno iskustvo i pokazuju učesnicama koje mogućnosti nude STEM karijere.

U prvoj fazi programa u Srbiji, više od 85 devojčica uzrasta od 9 do 13 godina iz tri osnovne škole - „Jovan Miodragović“, „Veselin Masleša“ i „Vuk Karadžić“ – učestvovaće u radionicama koje će se realizovati uz angažman zaposlenih u kompaniji Mastercard i devet nastavnika iz ovih škola. Radionice će biti sprovedene u periodu od novembra 2025. do aprila 2026. godine, a učesnice će kroz praktičan rad i eksperimente steći osnovna znanja iz oblasti kriptografije, veštačke inteligencije, analize podataka, zaštite informacija i digitalnih tehnologija.

Na događaju lansiranja programa u Palati nauke, prisutnima su se obratili Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Nemanja Đorđević, upravitelj Palate nauke - Zadužbine Miodraga Kostića i dr Dragana Ilić, profesorka na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istaknuta astrofizičarka.

Foto: Promo

„Mastercard Girls4Tech™ program je volonterska inicijativa kompanije Mastercard od posebnog značaja jer mladim devojčicama pruža jedinstvenu priliku da istraže svet nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike i razviju svoje potencijale. Cilj programa je da ih inspiriše da radoznalo prate svoje ideje i hrabro istražuju, od prvih koraka u STEM-u do budućih profesionalnih izbora, pokazujući koliko su njihova znatiželja i kreativnost dragoceni. Ovaj aspekt obrazovanja i osnaživanja posebno je važan u kontekstu Srbije, gde, iako devojčice biraju STEM fakultete u impresivnim brojevima, samo jedna od deset žena zauzima izvršne ili menadžerske pozicije u tehnološkim sektorima, dok mnoge studentkinje STEM oblasti ocenjuju sopstvenu kompetenciju niže od svojih muških kolega, iako imaju iste ili bolje ocene”, istakla je Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i dodala:

“U kompaniji Mastercard smatramo da je od ključnog značaja smanjivati rodnu nejednakost u STEM oblastima i pružati podršku devojčicama da postanu liderke budućnosti. Kroz Mastercard Girls4Tech™ program, naši zaposleni-volonteri prenose praktično znanje i iskustvo, omogućavajući učesnicama da kroz interaktivne radionice steknu konkretne veštine i samopouzdanje koje će im koristiti i danas, ali i u narednim koracima njihove obrazovne i profesionalne karijere“, zaključila je Jelena Sretenović.

Foto: Promo

Prisutnima se obratio i Nemanja Đorđević, upravitelj Palate nauke, Zadužbine Miodraga Kostića i tim povodom rekao:

„Partnerstvo Palate nauke i kompanije Mastercard u okviru Mastercard Girls4Tech™ programa, prirodno je jer delimo isti cilj: da nauku učinimo dostižnom, razumljivom i podsticajnom za svako dete. Zato nam je posebno drago što je Mastercard svoj globalni program u Srbiji pokrenuo upravo ovde, u Zadužbini Miodraga Kostića, prvom centru za istraživanje i popularizaciju nauke u našoj zemlji. U Palati nauke, interaktivnim eksponatima približavamo savremena otkrića posetiocima, a kroz 20 istraživačkih centara pokazujemo kako nauka i tehnologija stvarno pomeraju granice ljudskog znanja. Učesnice programa će kod nas u Palati nauke upoznati inspirativne žene iz nauke, tehnologije i biznisa i učiti kroz pripovedanje, eksperimente i kreativno rešavanje problema. Kroz partnerstvo sa kompanijom Mastercard želimo da im pružimo podršku da se upoznaju sa svetom STEM oblasti i steknu znanja koja će im koristiti ma šta da rade u budućnosti“.

Foto: Promo

Na kraju, Dragana Ilić, istaknuta astrofizičarka i profesorka na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je istakla važnost predstavljanja STEM oblasti devojčicama od najranijeg uzrasta: “I dalje je procenat žena u svetu u oblasti tehničkih nauka, inženjerstva, matematike i informatike izuzetno nizak. Zato je važno da devojčice od najranijih godina čuju da su i laboratorija, i eksperimenti, i inženjerstvo, mesta gde i one pripadaju, i gde se njihov doprinos podjednako ceni. Naša je odgovornost da im pokažemo da mogu da biraju. I to je najvažniji početak. Hvala Mastercard Girls4Tech™ programu na prilici da prenesemo ove važne poruke”.

Foto: Promo

Podrška obrazovanju mladih danas, oblikuje društvo sutra Ovogodišnje, tradicionalno MasterIndex istraživanje potvrđuje da ulaganje u mlade i obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju zajednice. U Srbiji, gotovo četiri od pet građana smatra da je podrška kompanija obrazovanju mladih izuzetno važna, dok 41% ispitanika posebno ističe značaj ohrabrivanja i podrške devojčicama da se bave naukom i tehnologijom. Mastercard kroz projekte kao što je Mastercard Girls4Tech™ program, potvrđuje svoju dugoročnu posvećenost stvaranju jednakih šansi, osnaživanju novih generacija i podsticanju razvoja veština koje oblikuju budućnost.

Jednake šanse za devojčice u STEM oblastima

STEM oblasti predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora današnjice, ali učešće žena u njima i dalje je nedovoljno zastupljeno. Globalno Mastercard istraživanje pokazuje da devojčice počinju da gube interesovanje za STEM između 8. i 16. godine - upravo u uzrastu kada je ključno negovati radoznalost, samopouzdanje i istraživački duh. Danas žene čine svega 33% zaposlenih u tehnološkim profesijama, što ukazuje na potrebu da se podrška pruži već u ranom obrazovanju.

Sa tom idejom, Mastercard je 2014. godine razvio Mastercard Girls4Tech™ program koji devojčicama širom sveta omogućava da kroz praktično iskustvo steknu osnovna znanja iz STEM oblasti, upoznaju se sa konceptima koji oblikuju digitalno doba i steknu samopouzdanje da u budućnosti biraju karijeru u nauci i tehnologiji.

Do danas, program je dosegao do više od 12 miliona devojčica u 67 zemalja i preveden je na 26 jezika, osnažujući ih da razvijaju znanje, samopouzdanje i ambiciju potrebne da postanu nosioci tehnoloških promena.

