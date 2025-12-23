Slušaj vest

Dvorac "Sokolac", čuveni dvorac porodice Dunđerski, ovih dana se našao u oglasu za prodaju. Ne kao simbol epohe, ne kao kulturno nasleđe, već - kao imovina u stečaju. I to po ceni koja je, najblaže rečeno, zbunjujuća.

Za iznos od oko 300.000 evra, koliko otprilike iznosi početna cena kada se pogleda celina u kojoj se dvorac prodaje, kupac ne dobija samo jednu zgradu. Dobija mnogo više od toga.

Šta se sve nudi na prodaju

Dobija dvorac iz 19. veka, upisan kao kulturno dobro, sa više od 1.400 kvadrata objekta na terenu, okružen parkom. Dobija više pomoćnih objekata - upravnu zgradu, stan domara, mašinsku radionicu, benzinsku pumpu. Dobija desetine hiljada kvadrata zemljišta, uključujući građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište. Dobija park koji ima status javne zelene površine, ali i šumu, njive, kao i opremu i nameštaj koji se nalaze u objektima.

U stečajnoj masi i umetničke slike

Uz sve to, u okviru prodaje nalaze se i umetnička dela - slike iz fundusa koje su proglašene kulturnim dobrom.

Drugim rečima, za cenu jednog solidnog stana u Beogradu, prodaje se čitav jedan istorijski kompleks!

Naravno, dvorac „Sokolac“ nosi i obaveze. Kao kulturno dobro, on je pod zaštitom države, što znači da se ne može prepravljati kako kome padne na pamet.

Jer dvorac Dunđerskih nije samo nekretnina. To je deo identiteta Vojvodine, svedočanstvo vremena u kojem su nastajali parkovi, umetnička dela i arhitektura koja je imala smisla i trajanje.

Dvorac kao miraz pripao Emiliji Ivanović

Kako smo već pisali, prema podacima Turističke organizacije Novog Bečeja i lokalnim istorijskim prikazima, dvorac je u poslednjim decenijama 19. veka podigao Lazar Dunđerski. Imanje je bilo poznato kao Veliki salaš i obuhvatalo je oko 3.997 jutara zemlje, a dvorac je kao miraz pripao Emiliji Ivanović, rođenoj Dunđerski, Lazarevoj ćerki. Zgrada je prizemna, slobodnostojeća, u stilu klasicizma, sa naglašenim ulaznim tremom koji nose četiri stuba, dok je kompleks nekada bio jasno podeljen na rezidencijalni deo u parku i ekonomiju odvojenu ogradom i dekorativnom kapijom od kovanog gvožđa.

Kako izgleda dokument kojim se javnost obaveštava da sve ide na doboš:

Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Beogradu broj St. br. 321/2015 od 15.07.2019. godine, u skladu sa odredbama člana 133. stav 1. i stav 3. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/14) i Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom – Nacionalni standard broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“ broj 13/10), stečajni upravnik dužnika:

Stečajna masa

BD AGRO AD Dobanovci - u stečaju

OGLAŠAVA

prodaju nepokretne i pokretne imovine javnim nadmetanjem

Predmet prodaje

Celina 1: Zemljište u KO Dobanovci - k.p. 5590/2 – vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište, kultura – njiva 4. klase, upisane površine 8.992 m², vrsta prava – svojina, oblik svojine – privatna, Stečajna masa BD AGRO AD u stečaju Dobanovci, udeo 1/1;

- k.p. 5591/2 – poljoprivredno zemljište, kultura – njiva 3. klase, upisane površine 11.955 m², svojina, privatna, Stečajna masa BD AGRO AD u stečaju Dobanovci, udeo 1/1;

- k.p. 5592/2 – poljoprivredno zemljište, kultura – njiva 4. klase, upisane površine 14.930 m², svojina, privatna, Stečajna masa BD AGRO AD u stečaju Dobanovci, udeo 1/1;

- k.p. 5593/3 – poljoprivredno zemljište, kultura – njiva 4. klase, upisane površine 26.211 m², svojina, privatna, Stečajna masa BD AGRO AD u stečaju Dobanovci, udeo 1/1.

Početna cena: 55.281.271,50 RSD

Depozit: 22.112.508,60 RSD

Celina 2: Njiva



– k.p. 4647/4 KO Dobanovci, potes Majur – poljoprivredno zemljište, njiva 3. klase, upisane površine 15.490 m², svojina, privatna, Stečajna masa BD AGRO AD u stečaju, udeo 1/1.

Početna cena: 16.321.137,30 RSD

Depozit: 6.528.454,92 RSD

Celina 3:

Zemljište u KO Dobanovci (više katastarskih parcela sa navedenim udelima, kulturama i površinama)

Početna cena: 86.877.548,70 RSD

Depozit: 34.751.019,50 RSD

Celina 4:

Dvorac „Sokolac“ sa pripadajućim objektima i zemljištem u KO Novi Bečej, uključujući stan domara, benzinsku pumpu, radionicu, dvorac, upravnu zgradu, zemljište, opremu, nameštaj....

Početna cena: 38.131.622,00 RSD

Depozit: 15.252.648,80 RSD

Celina 5:

Umetničke slike za 7000 evra

Umetničke slike:

„Portret Lenke Dunđerski“ (1892), nepoznat autor, ulje na platnu;

„Cveće u vazi“ Dragutin Inkiostri (1912), tempera na svili (dve slike).

Početna cena: 720.000,00 RSD

Depozit: 288.000,00 RSD

Ko može da kupi, a ko ne?

Pravo učešća u postupku prodaje poljoprivrednog zemljišta nemaju strana fizička i pravna lica u smislu člana 1. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Dalji uslovi učešća obuhvataju:

- otkup prodajne dokumentacije (sa precizno navedenim iznosima po celinama),

- uplatu depozita ili dostavljanje neopozive prvoklasne bankarske garancije,

- potpisivanje izjave o gubitku prava na povraćaj depozita,

- blagovremenu prijavu za javno nadmetanje.

Javno nadmetanje održaće se dana 24.12.2025.