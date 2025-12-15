Slušaj vest

Sa vrednošću od 81.475 evra za hektar Novi Sad je po visini cene nadmašio čitavu Srbiju.

Najviše parcela je prodato u Zrenjaninu − 243, a cena za hektar je od 1.401 do 42.171 evro, dok je srednja vrednost 10.122. Sombor je na drugom mestu po broju prodatih percela (190), a cene su od 2.512 do 25.035 evra po hektaru, dok je srednja vrednost 12.929. U Subotici je prodato 177 parcela, a cene su u rasponu od 2.461 do 17.582, dok ih je u Sremskoj Mitrovici prometovano 163, a cene su od 3.337 do 24.483 evra za hektar. Za obe opštine srednja vrednost hektara je bila nešto viša od 11.000 evra.

U Kovačici je zabeležena prodaja 129 parcela, dok su cene bile od 2.601 do 30.604 evra, a srednja vrednost je 15.314 evra. U Alibunaru i Šidu je prometovano oko 120 parcela. Cene su od nešto više od 2.000 evra do 20.743, koliko je koštao najskuplji hektar u Alibunaru, gde je srednja vrednost 8.794. Do 49.045 evra najviša je postignuta cena hektara u Šidu, gde je srednja vrednost 11.832.

Irig ruši rekorde

Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prometovan je u opštini Irig (KO Irig), po ceni od 34 evra po metru kvadratnom za parcelu površine 5.873 m2. Najviša vrednost ugovora za poljoprivredno zemljište je 1.246.451 evro. Ostvarena je u opštini Kula za parcelu površine 86 ha 45a 9 m2.

Najviše parcela prodato je u Zrenjaninu i to 243. U Kikindi je 109 parcela prodato, a cena je od 3.021 do 16.491 evra, dok je srednja vrednost nešto viša od 9.500 evra. U Novom Sadu je prometovano 107 parcela, a cene hektara su od 5.263 do 81.475, a srednja vrednost je 20.204 evra. U Kovinu i Bačkoj Palanci prodato je nešto više od 100 parcela. Cene su od 1.733 do 29.085, što je najviša vrdnost u Kovinu, i do 39.958, što je najviša postignuta cena u Bačkoj Palanci, piše Slađana Aničić Ilić za Dnevnik.

Na jugu najjeftinije

U Beogradskom regionu cene hektara su od 2.010 do 69.800, dok poljopivredno zemljište u južnoj i istočnoj Srbiji košta od 300 do 30.000 evra.

- Prosečna cena poljoprivrednog zemljišta na području Srbije je oko 8.550 evra za hektar. Na većini analiziranih područja, a najviše na području okruga koji pripadaju regionu južne i istočne Srbije, preovlađuju cene bliže donjoj granici. Podaci sa tržišta nepokretnosti pokazuju homogenost gotovo za sve okruge u Vojvodini, dok je za ostale okruge homogenost slabija. Praćenjem kretanja cena poljoprivrednog zemljišta za kulturu njiva na području Republike Srbije beleži se rast cena u prvom polugodištu 2025. godine od 8 posto u odnosu na isti period prethodne godine - pojašnjavaju u Republičkom geodetskom zavodu,

Tržište nepokretnosti u Srbiji u prvom polugodištu vredelo je 3,8 milijardi evra, a poljoprivredno zemljište je prometovano za 105, 5 miliona evra.