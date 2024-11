U Južnobanatskom okrugu je prodato najviše parcela i to 724, a hektar je bio od 1.200 do 29.750 evra, a srednja vrednost je 10.300. U Sremskom okrugu prometovano je 609 parcela. Srednja vrednost hektara je 14.550, a minimalna 1.450, dok je maksimalna 39.150 evra. U Srednjobanatskom okrugu prodato je 520 parcela, a cene su od 1.250 do 25.150, a srednja vrednost je 10.000 evra. U Severnobačkom i Zapadnobačkom okrugu su cene od 2.000 do 27.550 evra, dok je u Severnobanatskom cena hektara od 1.470 do 20.450 evra.