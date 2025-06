Dok mnogi sanjaju o dalekom Baliju sa palmama, tirkiznim morem i beskrajnim peščanim plažama, put do Indonezije često je preskup i previše zahtevan.

Ipak, kako piše poznata influenserka Travel with Rafa, postoji mnogo pristupačnija evropska alternativa. O njoj izveštava i Daily Mail.

Reč je o Tarifi, španskom gradiću na krajnjem jugu Andaluzije, smeštenom uz obalu Atlantika, gde Mediteran i okean dišu zajedno. U svom videu na YouTube-u, Rafaela opisuje Tarifu kao „tropski raj usred Evrope“, ističući da se na njenim plažama osećate kao da ste na Baliju – samo mnogo bliže i jeftinije.

Surferi, pesak i pogled na Afriku

Tarifa se nalazi na Costa de la Luz, odnosno Obali svetlosti, poznatoj po zlatnim plažama, kristalno čistoj vodi i vetrovima koji je čine evropskim centrom za kitesurfing, windsurfing i surfovanje. Leti se temperature kreću oko prijatnih 25 stepeni, a kako je Maroko udaljen samo 14 kilometara, osećaj egzotike dodatno je pojačan – pogled vam doslovno seže do Afrike.

Najpoznatija plaža je Playa de Bolonia, koju korisnici Tripadvisora opisuju kao „spektakularnu, prostranu i idealnu za nezaboravne zalaske sunca“. Sledeća po popularnosti je Playa de los Lances, omiljena među ljubiteljima kitesurfinga.

Iskusni surferi biraju Valdevaqueros zbog savršenih vetrova, dok početnici mogu pohađati škole surfovanja koje nude časove na više jezika.

Kokteli za 3 evra i morski specijaliteti

Nakon dana provedenog na dasci, posetioci se opuštaju u chiringuitos – barovima na plaži – gde kokteli tokom happy hour-a koštaju svega 3 evra. Gastronomska ponuda Tarife bazira se na svežoj ribi, plodovima mora i posebno cenjenim biftecima od sabljarke.

U restoranima srednje kategorije glavno jelo košta između 12 i 18 evra, dok se tapasi – mali zalogaji – kreću od 3 do 6 evra. Kompleti dnevnih menija sa predjelom, glavnim jelom i pićem dostupni su već za 10 do 15 evra. Porcija sabljarke košta oko 15 do 20 evra, dok porcija školjki za dvoje ide i do 30 evra.

Pića su više nego povoljna: pivo i vino se kreću između 2 i 3,5 evra, dok su bezalkoholna pića od 1,5 do 2,5 evra. Brza hrana poput burgera i sendviča je od 5 do 9 evra, a porcija pice košta 8 do 12 evra. Desert ili smuti? Oko 3 do 5 evra.

Dve kulture u jednom danu

Tarifa ima i dodatni adut – svakodnevne trajekte do marokanskog Tanger-a. Tako u istom danu možete kročiti na drugi kontinent, promeniti klimu, jezik, mirise i ritam života.

Do Tarife se iz Hrvatske najlakše stiže avionom preko Malage, do koje Ryanair leti nekoliko puta nedeljno. Povratne karte se mogu naći već od 150 evra, a od Malage do Tarife vozi se nešto više od dva sata. Smeštaj za dvoje u julu kreće već od 50 evra po noći.

Ako vam Bali deluje daleko i skupo...

Ako vam Tarifa ipak nije na radaru, razmislite i o Đenovi – italijanskom biseru koji je već svrstan među top destinacije za 2025. godinu. No, za one kojima nedostaje vetar u kosi, tabla u rukama i pogled na dva kontinenta, Tarifa je evropski odgovor na Bali – samo što stižete za par sati, a ne dana.