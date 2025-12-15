Slušaj vest

Ponudu je brzo odbila kompanija Exor, holding u vlasništvu porodice Anjeli.

Tether je u petak ponudio da u gotovini otkupi Exorov udeo od 65,4 odsto po ceni od 2,66 evra po akciji, navodi se u pismu koje je Exoru upućeno i u koje je Bloomberg imao uvid. Upravni odbor Exora jednoglasno je odbacio ponudu, poručivši da ne razmatra prodaju Juventusa ni Tetheru ni drugim potencijalnim kupcima.

Uprkos odbijanju, akcije Juventusa su u ponedeljak porasle i do 14 odsto, što ukazuje da deo investitora veruje da Tether još nije odustao od pokušaja preuzimanja.

Juventus je postao prvi veliki evropski klub sa kripto-kompanijom među vodećim akcionarima, nakon što je Tether do aprila stekao 10,7 odsto udela. Kompanija, poznata po stabilnoj kriptovaluti USDT, poručila je da je spremna da uloži dodatnih milijardu evra u razvoj kluba, koji se suočava sa sportskim izazovima i rastućim troškovima takmičenja na najvišem nivou evropskog fudbala.

Predsednik Exora Džon Elkan istakao je da je Juventus deo porodične tradicije duže od jednog veka, naglasivši da klub nije samo investicija već i deo identiteta porodice Anjeli.