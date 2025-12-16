Slušaj vest

Prema podacima kompanije Argus Media, ruski izvoznici u proseku dobijaju tek nešto više od 40 dolara po barelu za naftu koja se isporučuje iz baltičkih i crnomorskih luka, kao i iz istočne luke Kozmino. To predstavlja pad od 28 odsto u poslednja tri meseca, a novi talas restrikcija usmerenih na naftne gigante Rosnjeft i Lukoil dodatno je proširio diskonte.

Sve jači pritisak Zapada na rusku trgovinu naftom otežava prodaju i isporuku, pri čemu su mere usmerene i na rafinerije u zemljama koje su među najvećim kupcima, poput Indije. Istovremeno, svetske cene nafte su u padu, pa se referentni fjučersi trguju ispod 60 dolara po barelu, prvi put od maja.

Prihodi od nafte i gasa, koji čine oko četvrtine ruskog državnog budžeta, ključni su za finansiranje rata. Njihov pad opterećuje poslovanje naftnih kompanija i smanjuje poreske prihode države.

Indijski zvaničnici procenjuju da će uvoz ruske nafte ovog meseca iznositi oko 800.000 barela dnevno, znatno manje nego u novembru, iako je i dalje reč o velikim količinama. Kina i Indija ostaju glavni kupci ruske nafte, a jedan kineski rafiner nedavno je kupio pošiljku uz najveći popust zabeležen ove godine.