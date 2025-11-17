Slušaj vest

Srbija se nalazi u jednoj od najkompleksnijih energetskih situacija u svojoj novijoj istoriji. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra, a u subotu je stigla jasna i nedvosmislena poruka da mora doći do trajnog izlaska Ruske Federacije iz vlasništva NIS-a. Pred Srbijom je težak izbor, ubrzati transakciju sa ruskom stranom, ponuditi bolju cenu ako se ruskim partnerima trenutno rešenje ne dopada ili pronaći potpuno novi finansijski aranžman.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Odluka o sudbini NIS-a mora biti doneta u narednih sedam dana, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Kovačević, stručnjak za energetiku, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, kao i Ibro Ibrahimovic, savetnik potpredsednika Vlade.

Obradović: Ovo je rok koji imamo dok sankcije ne budu uvedene srpskoj banci

Obradović kaže da smo već mesecima unazad znali da se ovaj scenario može obistiniti, te je bilo potrebno raditi na sprečavanju posledica.

- Amerikanci mogu biti spori, ali kada namirišu leglo koje žele da razbucaju, idu do kraja i neće popustiti. Dali su Srbiji 10 meseci da pokaže da je suverena i da može rešiti pitanje energetike. Taj rok je prošao. Za to vreme smo dali sudbinu u opasne ruke - kaže Obradović.

Obradović dodaje da se znalo da će NIS biti sankcionisan, a kaže i da je on to najavljivao od prvih dana ruske agresije u Ukrajini.

- Tramp ne želi da uzme rusko tržište, već se ovo dešava jer je Rusija agresor. Mi se pravimo da se nije dogodio 24. februar 2022. godine. Evropska skladišta su puna gasa, ne znam šta smo čekali 9 meseci. Ovo nije pitanje gasnog angažmana, ima gasa koliko hoćete, sve što treba uraditi je da se otvorimo za druge dobavljače, a ne samo ruske.

Obradović o NIS-u: Predsednik je rekao da bi živeli 10 puta bolje da smo uveli sankcije Rusiji - Ja ih sada zahtevam Izvor: Kurir televizija

Obradović kaže da se sada postavlja pitanje da li treba doći do nacionalizacije, traženja trećeg partnera ili dati prvu ponudu Srbiji:

- Amerikanci neće dozvoliti ni jednoj državi koja nije uvela sankcije Rusiji da kupi NIS. To što se zanose da će Kazahstan, Saudijska Arabija, čisto sumnjam. Male su šanse za to. Mađarski MOL više nije toliko zainteresovan za NIS. Ono što nama daje indikator je to što je MOL jako tih. NIS je kompanija pod američkim sankcijama, njegova vrednost nije tolika. Pitanje je koliko vredi nešto što ne može da vrši platni promet. Rok koji se spominje je rok da naša banka ne dobije sankcije, kao i ostale banke koje omogućavaju platni promet NIS-u. Ovde nije pitanje Rusije, već Srbije i njene suverenosti.

Obradović je dodao da je predsednik Vučić već rekao da bi Srbija živela deset puta bolje da je uvela sankcije Rusiji, a sada Obradović zahteva da se sankcije uvedu.

Foto: Kurir Televizija

Kovačević: Srbija je akcionar, ali ima i drugih zainteresovanih

Kovačević kaže da postoji odnos između akcionara koji se smatra normalnom poslovnom praksom, pa ako želite nešto da prodate nudite ga ostalim akcionarima:

- Srbija je akcionar, ali ima i drugih koje ne treba ispusititi iz vida. Na primer, 14% malih akcionara postoji. Niko ne može da spreči da mali akcionar postane veliki. To je jedna dimenzija događaja. Članstvo u akcionarskom društvu nosi i obavezu toga da ćete vi odgovorno i uredno se ponašati u akcionarskom društvu. Prihodi i troškovi treba da budu usmereni na komercijalni ishod tog društva - kaže Kovačević.

On dodaje da se boji da je u pitanju mnogo komplikovaniji spor nego što se čini na prvi pogled:

- Postoje kreditori, to preduzeće ima ne tako male kredite. Oni takođe mogu biti zainteresovani za ishod situacije. Njihova redovnost otplate kredita je u pitanju.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović: Preko naših leđa se dešava sukob dve velike sile

Ibrahimović navodi da ne postoji grana privrede koja ne bi bila pogođena ovom situacijom, a kaže da će sekundarne sankcije dotaći i Srbiju, ali i globalni svet:

- Sklonjeno je pravilo tržišta a uvedeno pravilo sile. Svet se deli na sferu interesa, a preko naših leđa se dešava sukob dve velike planetarne sile, gde jedna želi da drugu pomeri sa one strane interesa - kaže Ibrahimović.

On dodaje da je interes Srbije na prvom mestu, pa se podrazumeva da će se uraditi sve što je moguće kako bi Srbija imala energetsku bezbednost.

