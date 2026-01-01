Slušaj vest

Novi posao u novoj godini? Ko kao zanatlija želi da radi u samom centru moći, ima velike šanse: savezni kancelar i savezni predsednik trenutno nude više radnih mesta.

Friedrich Merz (70, CDU) trenutno traži stručnog zanatliju za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i kućnog radnika.

Radno iskustvo obavezno

Stručnjak je zadužen za nesmetan rad sistema grejanja, ventilacije i sanitarija, a treba samostalno da obavlja i manje popravke. U oglasu za posao navodi se da se očekuju uspešno završeno stručno obrazovanje i višegodišnje radno iskustvo.

Pored toga, traži se i, kako stoji u konkursu, "iznadprosečna spremnost za rad“. Plata, u zavisnosti od radnog iskustva, iznosi između 3.700 i 4.100 evra, uz ministarski dodatak (do 220 evra mesečno).

Merz dodatno traži kućnog radnika za manje zanatske poslove, prevoz nameštaja i selidbe. Osoba će, između ostalog, na važnim prijemima postavljati stolove, stolice i tehničku opremu. Pošto će novi zaposleni raditi i na radnim platformama, mora biti bez straha od visine. Plata: u zavisnosti od iskustva između 3.100 i 3.400 evra, uz ministarski dodatak (do 165 evra mesečno).

Kuvar kod predsednika

Kod saveznog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera (69) traži se kuvar na poziciji „Junior Sous Chef“. Ta osoba biće zadužena za pripremu i prezentaciju visokokvalitetnih jela na prijemima i banketima. Uslovi su višegodišnje radno iskustvo u vrhunskoj gastronomiji i visoka otpornost na stres. Nudi se plata između 3.600 i 3.800 evra, uz ministarski dodatak do 220 evra.

Osim toga, Predsednički ured od 1. aprila traži operatera kantine u budućem privremenom predsedničkom uredu (sedište u dvorcu Belvi trenutno se obnavlja). U kantini treba nuditi svakodnevno promenljiv i zdrav jelovnik za zaposlene u Predsedničkom uredu. Dnevno je potrebno pripremati između 90 i 110 obroka, uz najmanje dva menija (od kojih je jedan vegetarijanski).

Dodatne napomene iz oglasa za posao: namirnice bi, koliko je moguće, trebalo da potiču iz regiona, a najmanje tri komponente moraju biti u bio-kvalitetu. Budući rukovodilac kantine mora se odreći imitacija hrane poput analognog sira, imitacija mesa, kobasica ili šunke, kao i surimi štapića. Takođe, ribe poput tune, bakalara i sabljarke ne smeju se nuditi.