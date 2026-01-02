Slušaj vest

Forever 21 nije opravdao svoje ime. Proslave su stale u Party City. A za Rite Aid stvari su se potpuno raspale.

Prema podacima istraživačke kuće Coresight Research, ove godine je zatvoreno oko 8.200 prodavnica, što je približno 12 odsto više nego 2024. godine.

Pad potrošačkog optimizma, loše finansije i višegodišnje promene navika kupaca ostavile su mnoge stare trgovinske lance bez jasne strategije opstanka. Dok inflacija i dalje pritiska budžete, Amerikanci sve više smanjuju diskrecionu potrošnju, gurajući pojedine brendove direktno u stečaj, prenosi Investitor.

U nastavku su neki od najvećih maloprodajnih lanaca koji su nestali tokom 2025. godine.

Forever 21

Forever 21 je u martu po drugi put podneo zahtev za bankrot i ugasio kompletno poslovanje u SAD, zatvorivši oko 500 prodavnica.

Kompanija je kao ključne razloge navela "ekonomske izazove koji pogađaju njene osnovne kupce" – pre svega cenovno osetljive tinejdžere koji su se okrenuli konkurenciji – kao i snažan rast stranih fast-fashion brendova.

Forever 21 nije uspeo da parira kineskim e-commerce gigantima kao što su Shein i Temu, naročito nakon pandemijskog buma online kupovine. Dodatni pritisak predstavljale su i carine na uvoz u SAD koje je uveo aktuelni predsednik SAD Donald Tramp.

Joann

Lanac za tkanine i hobije Joann zatvorio je prodavnice u februaru, čime je okončano više od 80 godina poslovanja.

Do zatvaranja je došlo nakon drugog stečajnog postupka (Chapter 11) u roku od godinu dana, uz probleme sa slabom prodajom, zalihama i visokim dugovima.

Bivši izvršni direktor Majkl Prendergast naveo je da je "poslednjih nekoliko godina donelo trajne i duboke izazove za maloprodaju", koji su, uz slabu finansijsku poziciju, učinili gašenje neizbežnim.

Ipak, ime brenda i deo popularnih privatnih robnih marki nedavno je oživeo lanac Michaels, kroz koncept "prodavnica u prodavnici".

Party City

Party City je najavio gašenje još prošle godine, ali su sve prodavnice definitivno zatvorene u februaru 2025. Nakon 40 godina poslovanja, lanac poznat po balonima i dekoracijama nije izdržao pritiske tržišta.

Kompanija je već bila u stečaju od januara 2023. godine, sa dugom koji je u jednom trenutku premašio 1,7 milijardi dolara.

Uz finansijske probleme, Party City je izgubio bitku sa online prodavnicama, sezonskim pop-up konceptima, kao i velikim maloprodajnim igračima poput Volmarta i Targeta.

Rite Aid

Rite Aid, nekada jedan od najvećih apotekarskih lanaca u SAD, zatvorio je vrata u oktobru, nakon drugog stečaja u svega nekoliko godina.

Lanac je osnovan još 1962. godine, a bio je posebno poznat po čuvenom brendu sladoleda Thrifty, koji je prodat tokom stečajnog postupka.

Prvi bankrot Rite Aid je prijavio u oktobru 2023, uglavnom zbog konkurencije većih lanaca i ogromnog duga, koji je premašio 4 milijarde dolara, delom zbog skupih sudskih sporova vezanih za opioidnu krizu.

Iako je u septembru 2024. izašao iz stečaja, smanjivši dug za 2 milijarde dolara i zatvorivši 500 prodavnica, situacija se brzo pogoršala. Konkurenti poput CVS Pharmacy i Volgrins preuzeli su njegove apotekarske operacije, a lanac je ubrzo potpuno nestao sa tržišta.

Pad ovih brendova nije izuzetak, već simptom dubokih strukturnih promena u američkoj maloprodaji: rast online trgovine, pritisak cena, promena generacijskih navika i sve skuplje finansiranje. Godina 2025. samo je ogolila ono što se godinama gomilalo ispod površine.