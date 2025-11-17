Slušaj vest

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin izjavio je da se Srbija nalazi u prelomnom trenutku po pitanju NIS-a i da država mora da se opredeli za ono što je njena egzistencijalna potreba - energetsku sigurnost i naveo da rešenje za aktuelnu situaciju vidi u spremnosti Srbije da kupi većinski udeo u vlasničkoj strukturi kompanije.

Pokretanje stečaja kao moguće rešenje

"Međutim, tu ostaje pitanje transfera novca po osnovu kupoprodajne cene, jer američko ministarstvo finansija želi da po svaku cenu izbegne finansiranje rata iz bilo kojih izvora, uključujući i prodaju. Pred Srbijom je mogućnost koja je iskorišćena u Nemačkoj i Italiji u periodu sankcija. To se može uraditi i putem stečaja, kada se steknu uslovi za pokretanje stečajnog postupka, bilo zbog duže nelikvidnosti, bilo zbog nesolventnosti firme", rekao je Đuričin za Tanjug, a prenosi Telegraf.

U slučaju da se država odluči za preuzimanje NIS-a, Đuričin kaže da bi "escrow" račun pomogao da se reši pitanje transfera novca. Reč je o računu posebne namene koji se gasi nakon ispunjenja ugovornih obaveza.

Profesor Đuričin ističe da su druga rešenja za nas problematična i da Srbija više ne sme biti talac politike pregovaranja, koja traje mesecima bez konkretnog rešenja.

Rusi zacepili sa cenom

"Ruski partner je uspostavio dosta visoku cenu i do sada nije došlo do pravog interesa potencijalnih partnera. Srbija treba da bude korektna prema ruskom partneru i da u smislu poštovanja dobrih odnosa u jednom trenutku, kada prođu sankcije i kada se geopolitička situacija u svetu stabilizuje, ponudi ruskom partneru opciju na povrat sredstava i na povrat većinskog udela", naveo je Đuričin.

Prema njegovim rečima, Srbija kupovinu NIS-a može obezbediti iz kreditnih izvora ili emisijom obveznica.

"Srbija bi imala priliku da uvede u strateško partnerstvo druge vlasnike iz tog biznisa, ako proceni da je kreditno zaduženje suviše visoko i da se kriterijumi, na bazi kojih smo dobili kreditni rejting, ne mogu održati", rekao je Đuričin.

On dodaje da bi preuzimanje NIS-a iz kreditnih izvora povećalo javni dug zemlje, dok bi emisija obveznica dovela do odlivanja u manjim tranšama.

Ogromne ekonomske posledice

Đuričin je naveo da bi ekonomske posledice, ukoliko se pitanje NIS-a ne reši uskoro, dovele do ugroženosti makroekonomske stabilnosti, kreditnog rejtinga i održivog ekonomskog rasta.

"Imajte u vidu da se nalazimo u zimskom periodu i kada nemate naftu i naftne derivate, kada nemate gas i kada nemate dovoljno struje zbog toga što se i nafta i gas koriste za proizvodnju električne energije, posledice su katastrofalne. Ne postoji kvalifikacija koja bi ih mogla opisati", rekao je Đuričin.

Ipak, on izražava optimizam kada je reč o pronalasku rešenja za aktuelnu situaciju.

"Srbija sa investicionim kreditnim rajetingom je sposobna da obezbedi finansiranje ove transakcije. Naša situacija se makroekonomski usložnjava, ali podsećam na dobro iskustvo u kriznim situacijama, pre svega u kovidu i sa startom ukrajinske krize. Tako da ostaje da budemo optimisti i da se nadamo da ćemo u poremećenim uslovima, sebe pozicionirati na način da u kratkom roku preživimo, a u srednjem roku ponovo prosperiramo", zaključio je Đuričin.