Slušaj vest

Otvarajući sednicu, predsednik je podsetio da je na rizike upozoravao još pre godinu dana, naglašavajući:

- Pre godinu dana kada sam najavio da je moguće da će doći do ovakvih sankcija, niko nije želeo to da čuje.

Kako navodi, početak primene sankcija više puta je odlagan zahvaljujući direktnim razgovorima sa američkom stranom:

- Zahvaljujući ponajviše mojim razgovorima sa Amerikancima, molio sam ih u više navrata da nam početak sprovođenja sankcija pomeraju. I onda smo se navikli da će to da se događa - rekao je Vučić.

Uprkos merama OFAC-a, Vučić ističe da domaće tržište energenata i dalje funkcioniše stabilno:

- 37 dana se efektivno sprovode sankcije nad Srbijom. 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio! Ni na jednoj pumpi, ni u zdravstvu, ni u lancima snabdevanja. Nikoga nije zabolela glava, zato što ste mislili da ćemo to lako rešiti.

Foto: Promo

Prema njegovim rečima, rezerve države i vojske su na rekordnom nivou:

- Hrana nam je na nivou od 100 odsto, gorivo više nego ikada. Imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama!

Predsednik je najavio da su Sjedinjene Američke Države definisale vremenski okvir u kojem se od Srbije očekuje promena vlasničke strukture u NIS-u:

- Amerikanci su dali rok za uspostavljanje druge strukture u vlasništvu, dali su rok do februara da se to završi.

Istovremeno, ukazao je na ozbiljan logistički problem nastao prekidom snabdevanja preko Janafa:

- Ali nam ne daju da koristimo JANAF. Hrvati su sat vremena pre nego što su uvedene sankcije prekinuli dovod nafte.

Vučić je naglasio da ekonomske i finansijske posljedice zahtevaju hitno delovanje. U tom kontekstu najavio je dodatne nabavke:

- Da nam banke ne bi bile ugrožene mi moramo da izađemo iz toga, da ne ugrozimo ceo finansijski sistem.

On očekuje da će potencijalni azijski i evropski investitori pristati na razgovore o restrukturiranju vlasništva, dodajući:

- Ja se nadam da će azijski i evropski partneri prihvatiti da pričaju o vlasništvu. OFAC možemo zajedničkim pismom da obavestimo.

Foto: Boba Nikolić

Ocenio je da je stabilan dotok nafte ključan za funkcionisanje rafinerije. U slučaju neuspeha pregovora, predsednik najavljuje finansijsku spremnost države:

- Mi smo bez dotoka nafte do februara u kolapsu. Onda rafinerija ne radi, to je kolaps. Ako se ne dogovore oko kupoprodajne cene, da mi ponudimo bolju cenu. Ma šta da košta, naći ćemo novac. Pričaćemo sa Evropljanima.

Kao jedno od strateških opredeljenja, Vučić izdvaja izbegavanje radikalnih zahvata u vlasništvo:

- Želim po svaku cenu da izbegnem nacionalizaciju i kofiskaciju.

Istovremeno ističe da država ima veoma kratke rokove:

- Mi imamo sedam dana da donesemo odluku.

Predsednik je izneo i pregled aktuelnih rezervi:

- Pročitaću kolike su nam rezerve sada. NIS-ove operativne rezerve su: benzin - 7200 tona, dizel - 33000 tona. Zamislite, Vojska nam ima rezerve skoro kao NIS. Kerozin - 3800 tona. U Vojsci imamo 15000 tona rezervi. Ovo što nisu operativne rezerve, stanje rezervi u danima: benzin 50000 tona benzina i više od 90000 tona dizela - rekao je predsednik.