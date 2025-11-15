Slušaj vest

Agencija Tanjug je imala uvid u dokument u kome se navodi da je Ministarstvo finansija SAD (OFAC), nakon dodatnih konsultacija sa Stejt departmentom, zaključilo da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se NIS-u odobre transakcije koje se tiču nastavka redovnog poslovanja.

Vest o negativnim signalima iz SAD po pitanju sankcija prenela je „Novosti“, dok je ubrzo nakon toga Rojters objavio da je Srbiji odobreno tromesečno odlaganje sankcija za NIS.

U dokumentu OFAC-a se precizira da bi odobravanje transakcija vezanih za održavanje poslovanja, unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS-om i aktivnosti vezane za dezinvestiranje – uključujući bugarsku filijalu i ostale inostrane filijale NIS-a, kako je opisano u zahtevu – bilo u suprotnosti sa važećom politikom izdavanja licenci.

- Konkretno, takve transakcije ne bi doprinele spoljnopolitičkom interesu SAD da se prekine rusko vlasništvo nad NIS-om. Shodno tome, taj deo zahteva se odbija - stoji u dokumentu.

Ovaj odgovor je dat na zahtev koji su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije uputili OFAC-u 11. novembra, tražeći produženje licence za rad na osnovu pregovora sa trećom stranom, a što je zvanično podržala i država Srbija.

U molbi je navedeno da je ruska strana spremna da prenese kontrolu i uticaj nad NIS-om na treće lice.

Podsećamo, SAD su 9. oktobra uvele punu primenu sankcija NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.

Biznis Kurir/Telegraf

