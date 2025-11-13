Slušaj vest

Američki gigant u privatnom kapitalu, "Carlyle", razmatra opcije za kupovinu stranih imovina ruskog naftnog giganta Lukoil, navela su tri izvora upoznata sa situacijom, piše Rojtres.

Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije Lukoilu u okviru napora da navedu Kremlj na mirovne pregovore vezane za rat u Ukrajini.

Oni su blokirali i pokušaj Lukoila da proda imovinu švajcarskom trgovcu Gunvor pre roka sankcija 21. novembra.

Lukoil proizvodi oko 2% globalne nafte, kako u Rusiji, tako i u inostranstvu, i naveo je da traži kupce za svoje međunarodne imovine, koje proizvode preko 0,5% globalne nafte i procenjene su na oko 22 milijarde dolara, prema izveštajima iz 2024. godine. Jedan od izvora kaže da je Carlyle u ranoj fazi razmatranja kupovine tih imovina.

Kompanija razmatra podnošenje zahteva za američku licencu koja bi joj omogućila kupovinu imovine, nakon čega bi započeli detaljnu proveru, dodao je izvor, uz napomenu da Carlyle i dalje može odustati.

Drugi izvor navodi da je Carlyle Lukoilu saopštio svoje namere. Carlyle nije želeo da komentariše, dok Lukoil nije odgovorio na zahtev za komentar.

Decenijama unazad, Lukoil je bio najaktivniji ruski naftni gigant u inostranstvu.

Lukoil poseduje tri rafinerije u Evropi, udeo u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji, kao i stotine maloprodajnih pumpi širom sveta, uključujući i SAD. Sankcije su već poremetile Lukoilove operacije u Iraku, Finskoj i Bugarskoj.

Carlyle je jedna od najvećih svetskih firmi za privatni kapital, upravljanje alternativnim investicijama i finansijske usluge, sa 474 milijarde dolara imovine pod upravljanjem.