Stručnjaci upozoravaju da bi derivati mogli poskupeti ukoliko se nabavka goriva preusmeri van Naftne industrije Srbije (NIS), dok trgovci očekuju blagi rast cena zbog uvoza i većih troškova transporta.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocenio je da je gorivo najpovoljnije kada se nabavlja preko NIS-a, dok bi svaka alternativa u snabdevanju bila skuplja.

- Određene količine sirove nafte za preradu u NIS-ovoj rafineriji u Pančevu postoje u zalihama do 25. novembra. Nakon toga, realno je očekivati rast cena ukoliko se derivati budu nabavljali na drugi način - izjavio je Atanacković za Betu, koji je i sam vlasnik benzinske pumpe.

On je dodao da država ima mogućnost da smanji akcize kako bi ublažila rast cena, ali da bi to značilo manji prihod za budžet, što je, kako je naveo, „pitanje koje se ne rešava lako“.

Vlasnik kompanije Knez Petrol, Srđan Knežević, istakao je da je poslednje povećanje cena goriva od tri dinara zapravo trebalo da bude sprovedeno već prethodne nedelje zbog rasta svetske cene sirove nafte, od koje će i ubuduće zavisiti kretanje cena derivata.

- Sve zavisi od tržišta sirove nafte, može da dođe i do porasta i do pada cene. Očekujem da se situacija stabilizuje kada se saniraju posledice požara u Molovim rafinerijama i završi prodaja Lukoila - rekao je Knežević.

On je naveo da je NIS povećao isporuke goriva iznad ugovorenih količina i da je njegova firma dobila oko 30 odsto više goriva nego što je planirano.

Knežević je dodao da Knez Petrol ima mrežu od 120 benzinskih stanica širom Srbije i da, posle NIS-a, predstavlja najveći maloprodajni lanac u zemlji, te da na svim pumpama trenutno ima dovoljno goriva.

Vlasnica kompanije Radun Avia, Jelena Radun, smatra da će doći do blagog poskupljenja jer se gorivo sada sve više uvozi cisternama, što povećava troškove transporta.

- Imamo godišnji ugovor sa NIS-om, ali ne nabavljamo kompletnu količinu goriva od njih, već deo kupujemo i od uvoznika. Prema ulaznim parametrima vidi se da cena naftnih derivata beleži rast - navela je Radun.