Novi Sad je spreman za novogodišnju čaroliju i da u najlepšem sjaju dočeka 2026. godinu. Ulice sijaju toplim bojama, a svaki korak kroz centar prati žamor ljudi i tiha praznična muzika u pozadini.

Na Trgu i u Ledenoj šumi vlada prava mala čarolija. Led pucketa pod klizaljkama, deca se drže za ruke, uče prve korake, padaju i uz smeh ponovo ustaju. Glavni pokazatelj lepote zimskih čarolija jesu rumeni dečiji obrazi i hladne ruke. Roditelji i prolaznici sa strane stoje umotani u šalove, sa kuvanim vinom u rukama, posmatraju i upijaju prizor koji podseća na bajku.

Oko ognjišta na trgu se okupljaju odrasli, greju dlanove nad plamenom koji tiho pucketа, ćaskaju, smeju se i nazdravljaju zimskim večerima uz kuvano vino od 350 dinara. Mirisi cimeta, karanfilića i citrusa mešaju se sa slatkim notama praznika. Na štandovima mame slatki zalogaji: kurtoš od 500 dinara, mekane krofnice za 300 i šarene lizalice za 200 dinara, koje posebno obraduju najmlađe.

Grad je živ, topao uprkos hladnoći, pun razgovora, koraka i osmeha. Svetla se presijavaju i udaraju kontru tmurnim, hladnim noćima, ljudi se zadržavaju duže nego inače, jer niko ne žuri kući. U vazduhu se jasno oseća ono prijatno uzbuđenje, ona tiha radost koja govori da je Nova godina iza ugla.

Novi Sad je još jednom pokazao da zna kako da spoji zimu, toplinu i prazničnu magiju u jedno posebno iskustvo.

Zimska atrakcija Novog Sada: Grad u kojem tokom praznika cene nisu odletele u nebesa

Cenovnik

Kafa i topli napici:

Espresso i crna kafa: 200-240 RSD

Kafa sa mlekom i Nescafe: 250-270 RSD

Čaj: 250 RSD

Topli napici sa alkoholom: 310-450 RSD

Bezalkoholna pića:

Gazirani sokovi: oko 250 RSD

Sokovi: 230 RSD

Voda (obična i mineralna 0,5 l): 170-190 RSD

Alkoholna pića:

Pivo iz točenog: 380 RSD

Rakije i žestoka pića: 300-390 RSD