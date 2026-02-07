Slušaj vest

Na Redditu je nedavno objavljena diskusija korisnika koji planira da kupi polovni automobil, sa budžetom do 4.500 evra. U postu je naveo nekoliko modela na koje je zagrizao i tražio mišljenja zajednice o tim automobilima i njihovim motorima.

Korisnik posebno pominje da ima slabost prema karavanima, ali i jasno stavlja do znanja da ne želi francuske automobile. Među kandidatima su se našli Alfa Romeo 159 Wagon 1.9 120 i 150 KS, BMW 320d E46 (136 i 150 KS), Audi A3 1.9 TDI (2004-2007) i Audi A4 B7 1.9 TDI.

Korisnik je naveo da je otovren i za sugestije drugih automobila koji nisu francuski modeli.

Dizel automobili i održavanje

Reddit komentatori su dali korisne smernice, posebno kada su u pitanju dizel motori starijih automobila. Jedan od njih napominje:

- Moraš da imaš mnogo sreće i da ubodeš primerak koji je dobro održavan. Sve su to dizeli koji su prešli ko zna koliko. Bitno je da je dobro održavan.

Ovo je posebno važno kod modela koji su popularni, ali već stariji i sa višim kilometražama. Korisnici su ukazali i na razlike među motorima. Jedan od njih ističe da je BMW 320d M47 150 KS solidan motor ako je dobro održavan, dok je 136 KS verzija nešto jednostavnija, ali takođe zahteva proveru istorije održavanja.

Alfa 159 150 KS je, po njihovim rečima, auto koji vredi svaku paru, ali je glomazan i težak, više pogodan za otvoren put nego za gradsku vožnju.

Jedan od korisnika je naglasio i potencijalne probleme sa elektronikom:

- Sva ta auta će te kad-tad namučiti sa elektronikom, senzorima, trapom.

Prednosti i mane dizela

Korisnici ističu i ekonomski aspekt kupovine dizel automobila.

- Dizel se kupuje da bi se uštedelo. Tačno, ali pod dva uslova, da je nov i da se prelazi više od 30.000 km godišnje. Kod nas je problem i cena dizela, koja kada se ubaci u računicu, još manje odbija od linije isplativosti.

Dakle, iako dizel motori mogu biti ekonomični na duge staze, kod polovnih vozila sa većim brojem pređenih kilometara, njihova isplativost može biti upitna.

Alternativne opcije

Korisnici su takođe dali preporuke za benzince, posebno ako se traži pouzdan i jeftin za održavanje automobil:

- Proveri Mazdu 3 1.6 benzin ako ti ne treba neka ludačka snaga. Eventualno neki drugi Japanac benzinac, kao npr. Civic 1.8 VTEC. To su ti najbolje opcije.

Ovo pokazuje da, pored popularnih evropskih dizela, japanski benzinci mogu biti izuzetno pouzdani i praktični za kupovinu u ovom cenovnom rangu.

Kupovina polovnog automobila u cenovnom rangu do 4.500 evra zahteva dobru proveru istorije održavanja vozila, posebno kod dizela sa većim brojem kilometara i razumevanje prednosti i mana motora, za one koji žele pouzdanost i manji rizik od kvarova elektronike i mehanike.