Od crnih lubenica i belih jagoda do krušaka u obliku Bude i "čudesnih" bobica, voće je postalo ne samo luksuzna hrana već i kolekcionarski predmet koji može da se izloži kao umetničko delo.

Sada se ono čak prodaje i na aukcijama u nekim delovima sveta, a jedno od voća sa ove liste prodato je za više od 60.000 američkih dolara.

Ananas košta više od automobila

Voće više nije samo hrana - postalo je luksuzni kolekcionarski predmet, umetnički eksponat i simbol prestiža. Dok prosečan kupac u prodavnici plaća nekoliko dolara za jabuke ili banane, bogataši i zaljubljenici u egzotiku ulažu hiljade dolara u retke plodove, koji često dolaze iz specijalnih aukcija i luksuznih uzgoja.

Na samom vrhu liste najskupljeg voća nalazi se Yubari King dinja iz Japana, koja može da košta i do 27.000 dolara. Ova dinja, uzgajana u Hokkaidu, poznata je po savršenoj simetriji i slatkoći, a često se poklanja kao luksuzni poklon poslovnim partnerima i bogatašima.

Foto: Shutterstock

Slede Densuke lubenice, takođe iz Hokkaida, koje dostižu cene između 6.000 i 7.200 dolara. Retka crna lubenica proizvodi se u ograničenim količinama, samo nekoliko stotina primeraka godišnje, i postala je statusni simbol u Japanu.

Ne zaostaje ni Ruby Roman grožđe, koje može da košta i do 8.000 dolara za grozd od 30 bobica. Ove velike i sočne bobice sa visokim sadržajem šećera, takođe poreklom iz Japana, prate aukcije i luksuzne poklone.

Japanski luksuzni mango Taiyo no Tamago, poznat kao "Sunčev jaje", može da dostigne cenu od 3.000 dolara. Ovaj mango je cenjen zbog savršene boje i intenzivne slatkoće, a prodaje se isključivo na specijalizovanim aukcijama u Tokiju.

U Velikoj Britaniji, Heligan ananas može koštati od 1.000 do čak 15.000 dolara. Uzgaja se u Lost Gardens of Heligan i cenjen je zbog retkog uzgoja i dugog perioda sazrevanja, što ga čini pravim luksuzom među ananasima.

U Kini se pojavljuju Buddha-kruške, koje se formiraju u obliku figure Bude. Cena ovih dekorativnih krušaka varira između 9 i 20 dolara po komadu, ali njihova vrednost daleko nadmašuje standardno voće jer služe kao prestižni pokloni i umetnički eksponati.

Foto: Shutterstock

Japanske bele jagode Shiroi Hana koštaju između 100 i 250 dolara po komadu. Njihova retka boja i delikatan ukus čine ih cenjenim sastojkom luksuznih restorana i gourmet menija.

Sličnu pažnju privlače i Sekai Ichi jabuke, koje dostižu cene od 21 dolara po komadu, jer se pažljivo uzgajaju da bi dostigle težinu od oko kilogram i savršenu simetriju.Indijske crne mango sorte vrede između 500 i 800 dolara, dok afričke miracle bobice, koje menjaju percepciju ukusa - kiselo postaje slatko - koštaju između 50 i 100 dolara po pakovanju.

Zašto je ovo voće toliko skupo?

Najpre zbog retkosti i limitiranog uzgoja - mnoge vrste proizvode se u malim količinama i samo u određenim klimatskim zonama, piše Stars insider.

Drugi razlog je specijalni uzgoj: savršena boja, simetrija i slatkoća postižu se mukotrpnim manuelnim radom, đubrenjem i kontrolom temperature. Treći faktor su luksuzni pokloni i aukcije - u Japanu i Kini voće je simbol statusa i često se poklanja kao znak prestiža.

Konačno, kolekcionarska vrednost i umetnički aspekt voća, poput Buddha-krušaka i savršenih dinja, čini ga predmetom divljenja i investicije.

Dok prosečan kupac voće vidi kao svakodnevni obrok, ovo luksuzno voće pokazuje kako hrana može postati umetnički eksponat i statusni simbol, gde cena i lepota nadmašuju uobičajenu funkciju hranjenja.