Slušaj vest

Dvadeset godina truda i ulaganja poljoprivrednika Ante Sršena iz Neretvanske doline sada je ugroženo. Prezrele mandarine, koje su do nedavno simbolizovale uspešnu berbu, sada propadaju jer ih niko ne otkupljuje. Za lokalne proizvođače ovo je najgori mogući scenario.

- Situacija je potpuno nepodnošljiva. Gajenje mandarina više nije isplativo jer je cena praktično na granici egzistencije. Proizvođač koji proizvede 200 tona ne može da preživi sezonu, a kamoli da uloži u narednu proizvodnju - ističe Ante Sršen.

Ni otkupljivači nisu zadovoljni

Otkupne cene su niže nego prošle godine, a nezadovoljstvo se oseća i među otkupljivačima.

- Imamo 20 do 25 odsto otpada, kompostane su pune i zatvorene, a nova mesta za zbrinjavanje nisu obezbeđena. Mi otkupljivači se takođe nalazimo u problemu. To vodi ka kolapsu. Moramo privremeno zaustaviti otkup, a još uvek na granama ima hiljade mandarina - upozorava Gradimir Šešelj, vlasnik otkupnog centra u Opuzenu.

Kompostana zatvorena, mandarine propadaju

Foto: Shutterstock

U punoj sezoni berbe, kompostana u Metkoviću je zatvorena i prepuna trulog voća.

- Mandarina je primljena u količini od oko tri hiljade tona, koliko je dogovoreno sa lokalnom upravom i otkupljivačima. Kada će i da li otpad ponovo moći da se odvozi, još nije poznato. Ako kompostana ne bude osposobljena, oko 40 odsto mandarina neće biti otkupljeno. Apelujem na nadležne inspekcije, gradonačelnike i predsednika Vlade da u roku od 24 sata reše problem deponija. U suprotnom, robu ćemo iskrcati na magistralu - poručuje Šešelj.

Stav Ministarstva poljoprivrede

Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je osnovni problem neorganizovanost proizvođača, kojima otkupljivači diktiraju cene.

- Poljoprivrednici imaju veće troškove berbe, a niže prihode od otkupa. Potrebno je da se udruže i prilagode tržištu, na primer kroz proizvođačke organizacije - ističu iz Ministarstva.

Rešenja kroz preradu

Međutim, proizvođači koji mandarine ne prodaju sveže, već ih prerade u džemove ili sokove, uspešno funkcionišu na tržištu.