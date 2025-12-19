Slušaj vest

Jedna od prvih konkretnih mera biće izmena pravila o državnoj pomoći, kako bi se nacionalnim vladama omogućilo lakše finansiranje izgradnje pristupačnih stanova.

Građani širom Evrope sve intenzivnije osećaju posledice naglog rasta cena nekretnina i kirija, a Evropska unija ove nedelje u Briselu preduzima prvi opipljiv korak ka rešavanju stambene krize. Evropska komisija trebalo bi da usvoji prvi Evropski plan za pristupačno stanovanje, čime započinje nova faza u suočavanju sa ovim problemom.

- Ovo jeste ozbiljna kriza i nije dovoljno samo govoriti o njoj, poručio je evropski komesar za stanovanje Dan Jergensen uoči predstavljanja plana.

Šta predviđa Evropski plan za stanovanje?

Plan podrazumeva oslobađanje javnih sredstava za izgradnju novih stambenih objekata, praćenje spekulacija na tržištu nekretnina, kao i uvođenje novih mehanizama koji bi regionalnim i lokalnim vlastima omogućili da ograniče kratkoročno izdavanje stanova, koje dodatno smanjuje dostupnost stambenog prostora.ko

- Plan objedinjuje konkretne mere na nivou Evropske unije i preporuke koje države članice mogu primeniti - objasnio je Jergensen, naglasivši da cilj nije širenje nadležnosti Evropske komisije, već stvaranje uslova za konkretne promene na terenu.

Državna pomoć

Jedna od prvih mera biće revizija pravila o državnoj pomoći, čime bi se državama članicama olakšalo ulaganje u izgradnju pristupačnih stanova. Do sada su javna sredstva uglavnom bila namenjena domaćinstvima sa najnižim prihodima, dok novi propisi predviđaju podršku i srednjoj klasi, kojoj stanovanje postaje sve teže dostupno.

Plan daje i veću nadležnost lokalnim vlastima nad turističkim apartmanima, koji u gradovima poput Barselone, Firence ili Praga čine i do 20 odsto ukupnog stambenog fonda.

- Ne zalažem se za zabranu kratkoročnog iznajmljivanja. Te platforme su putnicima donele drugačije iskustvo Evrope, a pojedinim porodicama dodatni izvor prihoda. Međutim, taj model se razvijao brže nego što je iko očekivao i u pojedinim sredinama prerastao u „fabriku novca“ - rekao je Jergensen.

Političke posledice i rast populizma

Komesar je upozorio i na političke posledice stambene krize, ističući da nezadovoljstvo visokim cenama stanova podstiče jačanje desničarskih populističkih pokreta širom Evrope.

- Reč je o stvarnom problemu koji pogađa milione ljudi. Izostanak reakcije ide naruku ultranacionalističkim strankama, koje su u državama poput Holandije i Portugala već ostvarile političke uspehe zahvaljujući ovom nezadovoljstvu - naveo je Jergensen.

Plan uključuje i mere usmerene protiv spekulacija na tržištu nekretnina, gde se stanovi sve češće posmatraju kao investiciona imovina, poput zlata ili kriptovaluta, a ne kao osnovna društvena potreba.

- Pristojan dom i krov nad glavom predstavljaju osnovno ljudsko pravo - naglasio je komesar.

Evropska komisija ove nedelje započinje prikupljanje podataka o obimu spekulacija, iako se očekuje da će primena ovih mera u praksi biti zahtevna.

Brža gradnja i podrška beskućnicima

Paket mera obuhvata i strategiju za bržu i standardizovaniju izgradnju, kako bi građevinski materijali proizvedeni po konkurentnim cenama u jednoj zemlji mogli da se koriste širom Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je i više od milion beskućnika u Evropi, od kojih mnogi nemaju državljanstvo zemlje u kojoj žive.

- To su ljudi kojima je pomoć neophodna i koji zaslužuju naše saosećanje - rekao je Jergensen.

Iako veliki deo plana čine preporuke koje države članice nisu u obavezi da sprovedu, komesar upozorava da ih ne treba zanemariti.

- Donosioci odluka moraju biti odgovorni prema svojim građanima. Ukoliko se mere koje su očigledno izvodljive ne primene, građani će to jasno pokazati na lokalnim, nacionalnim i evropskim izborima - zaključio je Jergensen.