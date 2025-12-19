Slušaj vest

Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izjavio je da je do sada podneto više od 300.000 prijava za upis bespravnih objekata u okviru zakona „Svoj na svome“, ističući da je interesovanje građana veoma veliko.

- Trenutno imamo više od 300.000 prijava. Građani su izuzetno zainteresovani - rekao je Milić u izjavi za RTS.

On je naveo i da državljani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da podnesu prijavu za neupisane objekte putem portala svojnasvome.gov.rs. Građani koji poseduju važeća lična dokumenta Republike Srbije i imaju mobilni telefon registrovan u Srbiji mogu da se prijave na isti način kao i oni koji žive u zemlji. Za one koji nemaju srpska lična dokumenta biće omogućeno podnošenje prijava nakon unapređenja aplikacije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Prijavljivanje neupisanih objekata, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počelo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose elektronski putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, korišćenjem JMBG-a i lične karte, preko naloga na portalu eUprava, u uslužnim centrima lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

U okviru programa „Svoj na svome“, građani mogu da prijave nelegalne objekte i time započnu proces njihove legalizacije. Do kraja godine, prijave će moći da se podnesu u 547 pošta, kao i na dodatnih 150 lokacija, uz pomoć ovlašćenih službenika koji će popuniti i elektronski predati prijavu u ime građana.

Troškovi upisa kreću se od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i njegove lokacije. Od plaćanja naknade oslobođeni su korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji, kao i porodice sa troje ili više dece.

Cilj zakona je da se objekti najpre evidentiraju, a zatim i upišu u katastar nepokretnosti, čime se građanima omogućava da slobodno raspolažu svojom imovinom, kroz prodaju, nasleđivanje, stavljanje pod hipoteku, kao i legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.