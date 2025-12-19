Predato više od 300.000 zahteva za legalizaciju: Efikasnost zakona "Svoj na svome" potvrđena velikim odzivom građana
Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izjavio je da je do sada podneto više od 300.000 prijava za upis bespravnih objekata u okviru zakona „Svoj na svome“, ističući da je interesovanje građana veoma veliko.
- Trenutno imamo više od 300.000 prijava. Građani su izuzetno zainteresovani - rekao je Milić u izjavi za RTS.
On je naveo i da državljani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da podnesu prijavu za neupisane objekte putem portala svojnasvome.gov.rs. Građani koji poseduju važeća lična dokumenta Republike Srbije i imaju mobilni telefon registrovan u Srbiji mogu da se prijave na isti način kao i oni koji žive u zemlji. Za one koji nemaju srpska lična dokumenta biće omogućeno podnošenje prijava nakon unapređenja aplikacije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Prijavljivanje neupisanih objekata, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počelo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Prijave se podnose elektronski putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, korišćenjem JMBG-a i lične karte, preko naloga na portalu eUprava, u uslužnim centrima lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.
U okviru programa „Svoj na svome“, građani mogu da prijave nelegalne objekte i time započnu proces njihove legalizacije. Do kraja godine, prijave će moći da se podnesu u 547 pošta, kao i na dodatnih 150 lokacija, uz pomoć ovlašćenih službenika koji će popuniti i elektronski predati prijavu u ime građana.
Troškovi upisa kreću se od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i njegove lokacije. Od plaćanja naknade oslobođeni su korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji, kao i porodice sa troje ili više dece.
Cilj zakona je da se objekti najpre evidentiraju, a zatim i upišu u katastar nepokretnosti, čime se građanima omogućava da slobodno raspolažu svojom imovinom, kroz prodaju, nasleđivanje, stavljanje pod hipoteku, kao i legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.
U slučaju da provera pokaže da objekat ne ispunjava uslove, Agencija će bez odlaganja elektronskim putem obavestiti podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora. Objekti izgrađeni na zemljištu namenjenom javnoj upotrebi ili u zaštićenim područjima biće uklonjeni ili preneti u vlasništvo države.
