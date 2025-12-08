Slušaj vest

Novi zakon bi trebalo da reši dugogodišnju pravnu neizvesnost oko vlasništva nad nekretninama, kao i da propis donese brži, jednostavniji i potpuno digitalizovan postupak, pa će stotine hiljada kuća i stanova konačno moći da uđu u legalne tokove.

Zakonom se predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom, i to putem kupoprodaje, nasleđivanja, hipoteka, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Iz uprave kažu da se zakonom takođe predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer će po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biti upisani kao vlasništvo države.

Foto: Shutterstock

Dimitrije Popović, referent u Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove kaže da Novosađane najviše interesuje šta tačno može da se legalizuje, kako izgleda procedura, koja dokumenta su potrebna i na koji način vlasnici mogu da obezbede punu tržišnu vrednost svojih domova.

- Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi. Najveća novina jeste što je potpuno digitalizovan proces evidentiranja nelegalnih objekata. Bitno je samo da se jave gde im je najbliže a referenti sve unose, ako šta bude nedostajalo od dokumentacije agencija će svakako obavestiti - kaže Popović i dodaje da objekat može da se prijavi elektronski, iz sopstvenog doma, uz uslov da je građanin digitalno pismen.

Popović ističe da su od plaćanja naknade oslobođeni: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Foto: Kurir

Građani sa druge strane smatraju da je bilo krajnje vreme da se ovakav zakon sprovede jer će se tačno definisati prava vlasništva. A sa druge strane, država je pokazala da brine o svojim građanima, pogotovo o onima koji finansijski nisu jaki.

Mesta prijave: mesne zajednice, Veternik, Kać, Petrovaradin i Sajlovo, pošta i u upravi u Školskoj 3.

Šta se podnosi uz prijavu?

1. JMBG lica koje podnosi prijavu

2. Broj katastarske parcele ili adresa

3. Podaci o objektu:

- ID objekta ili označenje na mapi

- Vrsta objekta

- spratnost

- površina,

- Posebni delovi (ako postoje)

- Fotografie obіekta

4. Dokazi o objektu ako nije evidentiran ili je predmet prijave stana

- Geodetski elaborat / skica ili drugo

5. Dokazi o pravu na zemljištu/objektu

- Ugovor o kupovini, rešenje o ostavini ili dodeljivanju i sl.