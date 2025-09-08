Slušaj vest

Građani koji žele da legalizuju svoje kuće i stanove moraju da budu spremni na niz troškova, koji prevazilaze samo taksu za ozakonjenje, a ključno je ispuniti i sve zakonske uslove.

Visina takse za ozakonjenje zavisi od kvadrature objekta. Za kuće do 100 m² taksa iznosi 5.000 dinara, za one od 100 do 200 m² je 15.000 dinara, a za objekte od 200 do 300 m² je 20.000 dinara. Vlasnici kuća većih od 300 m² plaćaju taksu od 50.000 dinara. Kada su u pitanju stanovi, trošak je standardno oko 200 evra.

Međutim, pored same takse, postoje i obavezni dodatni troškovi:

Geodetski snimak: Može koštati od 100 do 300 evra.

Elaborat geodetskih radova: Cena je oko 200 evra.

Notarski troškovi: Kreću se od 50 do 100 evra.

Upis u katastar: Potrebno je izdvojiti još između 10.000 i 20.000 dinara.

- U praksi, najčešće se postavlja pitanje koliko sve to ukupno košta. Primera radi, vlasnik kuće od 120 kvadrata platiće taksu od 15.000 dinara, ali će morati da računa i na najmanje nekoliko stotina evra dodatnih troškova za geodetske usluge i notara, kao i na katastarske takse. Tako iznos može dostići i više od 1.000 evra - rekao je advokat Branislav Vještica.

Ko je oslobođen plaćanja takse?

Od plaćanja takse oslobođene su osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći i samohrani roditelji, ali samo ako su vlasnici objekata do 100 m². Cilj ove mere je da se socijalno najugroženijima omogući da reše svoj status bez dodatnog finansijskog opterećenja.

Ključni uslovi za legalizaciju

- Najvažniji uslov za uspešnu legalizaciju jeste da se objekat nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu investitora. Ako je kuća ili stan podignut na tuđem zemljištu, postupak je unapred osuđen na neuspeh - objasnio je advokat.

Takođe, legalizacija nije moguća ako je objekat izgrađen u zaštićenim zonama (nacionalni parkovi, rezervati prirode), na nestabilnim terenima (klizišta), na javnom zemljištu ili ako je gradnja u suprotnosti sa urbanističkim planom.

- Ako vlasnik ispunjava sve propisane uslove, nadležni organi mu ostavljaju rok od 30 dana da dostavi dokaz o vlasništvu ukoliko to već ranije nije učinjeno. Ukoliko se dokaz ne dostavi, zahtev se odbacuje. Kada se priloži sva potrebna dokumentacija, postupak se nastavlja, a sledeća obaveza jeste plaćanje takse za legalizaciju - zaključuje Vještica.