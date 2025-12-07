Slušaj vest

Microsoft je zvanično potvrdio da će od 1. jula povećati cene Office i Microsoft 365 pretplata za komercijalne i državne korisnike, što znači da će firme i institucije širom sveta uskoro plaćati više za Word, Excel, PowerPoint, Outlook i ostatak poslovnog ekosistema ove kompanije.

Iz kompanije poručuju da je povećanje cena posledica velikih ulaganja u razvoj novih funkcija i servisa, kao i sve veće integracije veštačke inteligencije u poslovne alate. Ova odluka dolazi u trenutku kada Microsoft trpi sve jaču konkurenciju od Google alata za produktivnost, ali i u vreme kada poslovni korisnici sve pažljivije mere troškove IT infrastrukture.

Zašto Microsoft ponovo diže cene Office paketa

Potpredsednica Microsofta za Microsoft 365 i Copilot, Nikol Herskovic, navela je da je kompanija samo u prethodnih godinu dana uvela više od 1.100 novih funkcija u okviru Microsoft 365, bezbednosti, Copilot sistema i SharePointa. Prema njenim rečima, upravo te nove mogućnosti predstavljaju dodatnu vrednost zbog koje dolazi do korekcije cena.

Važno je istaći da Microsoft veoma retko podiže cene poslovnih Office pretplata. Poslednje veliko poskupljenje desilo se 2022. godine, što je bilo prvo povećanje cena još od lansiranja Office 365 servisa 2011. godine. Naziv Office 365 promenjen je u Microsoft 365 2020. godine, dok su cene za kućne korisnike već povećane početkom ove godine.

Koliko tačno poskupljuju Office pretplate

Od 1. jula nove cene će se odnositi na mali i srednje velike biznise, velike kompanije, kao i državne institucije. Najjeftiniji poslovni paketi dobijaju povećanje od oko jednog dolara po korisniku, dok skuplji enterprise paketi beleže rast i do 13 procenata.

Na rast cena utiču i sve veća ulaganja u cloud servise, bezbednosna rešenja i razvoj Copilot AI funkcija, iako se Copilot dodatno naplaćuje i nije uključen u osnovne pakete. Taj dodatak za veštačku inteligenciju iznosi 30 dolara po korisniku mesečno, a mnoge firme ga još uvek ne uvode masovno zbog visoke cene.

Državne institucije, uključujući i američko Ministarstvo odbrane, suočiće se sa sličnim procentualnim povećanjem cena kao i komercijalni sektor.

Koliki je značaj Office biznisa za Microsoft

Segment produktivnosti i poslovnih procesa, koji obuhvata Microsoft 365, Office, Outlook, Teams i SharePoint, čini čak 43 procenata ukupnog prihoda kompanije. U poslednjem fiskalnom kvartalu taj segment doneo je prihode veće od 77 milijardi dolara, uz rast cloud usluga od 17 procenata na godišnjem nivou.

Broj aktivnih poslovnih korisnika takođe raste, posebno u malim i srednjim firmama, kao i među radnicima na terenu poput prodavaca, magacionera i blagajnika.

Uprkos tom rastu, Microsoft je u poslednje vreme smanjio popuste na količinske licence za deo poslovnih korisnika, što dodatno opterećuje IT budžete kompanija.

Šta ovo znači za firme u praksi

Za većinu firmi koje koriste Microsoft ekosistem, povećanje cena doći će automatski sa sledećim ciklusom obračuna nakon 1. jula. U praksi to znači veće mesečne troškove po zaposlenom, posebno za kompanije sa stotinama ili hiljadama korisnika.

Poskupljenje Office pretplata dodatno će ubrzati razmatranje prelaska na alternativna rešenja kod dela firmi, pre svega ka Google Workspace alatima, ali i ka lokalnim rešenjima u pojedinim državama.